"Гоняет тачки для ВСУ": "мальчик" с банки сгущенки помогает украинской армии (фото)

Известный одесский историк, краевед и общественный деятель Александр Бабич с начала полномасштабного вторжения РФ организовал волонтерскую группу.

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Александр Бабич, "мальчик" на банке сгущенки, с первых дней войны организовал свою волонтерскую группу на базе собственного турагентства. Как рассказал одесский журналист Денис Соколов в своем Twitter-аккаунте 20 апреля, сейчас Бабич собирает помощь для ВСУ – от аптечек и раций до автомобилей.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

"В Одессе многие об этом знают: Саша — это брендфейс сгущенки. Тот самый завод в Первомайске строил его дед, работал там его отец, ну и так получилось, что маленького ребенка сфоткали для этикетки сгущенки. Но известен стал не этим. А тем, что Саша — один из самых выдающихся одесских историков. У него есть крутая книга и лекции об Одессе периода оккупации немцами-румынами и подполья. Он среди первых работал с рассекреченными архивами КГБ. В целом до полномасштабного Саша был признанным ученым и бизнесменом (основателем туристического агентства в Одессе). Но сейчас Бабич — очень мощный волонтер. Гоняет тачки, находит рации, собирает аптечки", — рассказал Денис Соколов.

Александр Бабич с Дмитрием Коцюбайло и Аленой Михайловой Фото: Соцсети

Александр Бабич известен также своей патриотической позицией. В день гибели Дмитрий Коцюбайло с позывным Да Винчи, он опубликовал фотографию прогулки с воином его девушкой Аленой Михайловой по Одессе.

Александр Бабич — мальчик со сгущенки

Историк Александр Бабич в 2017 году рассказал историю со своим портером, спустя около 40 лет с момента выпуска первой банки сгущенки, которую производил Первомайский молочно-консервный завод в Николаевской области. Тогда стало известно, что его дед работал замдиректора на заводе.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети

"Лет 40 с гаком назад Витя Усович нарисовал мой портрет, чтоб потом из него сделать этикетку на банку сгущенки. (Мой дед, который во мне всегда души не чаял, работал замдиректором Первомайского молочно-консервного завода, и я мог себе позволить роскошь стать "лицом сгущенки". После нескольких художественных и полиграфических трансформаций крупного моего лика стало много, проку от этого мало", — писал Бабич на своей Faceboo-странице.

Кто такой Александр Бабич

Александр Бабич — известный в Одессе историк, краевед, основатель экскурсионного агентства "Тудой-Сюдой". Бабич является автором книг, сценариев и статей об истории Украины и Одессы.

Фото: Соцсети

Также он неоднократно участвовал в археологических раскопках на территории Одессы и области.

Напомним, 14 апреля, в городе Подольск Одесской области волонтеры создали самую большую карту Украины, которую выложили из пасхальных куличей для бойцов ВСУ. Чтобы выложить карту, понадобилось 5 900 пасхальных куличей.