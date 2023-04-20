"Ганяє тачки для ЗСУ": "хлопчик" з банки згущеного молока допомагає українській армії (фото)

Відомий одеський історик, краєзнавець та громадський діяч Олександр Бабіч з початку повномасштабного вторгнення РФ організував волонтерську групу.

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Олександр Бабіч, "хлопчик" на банці згущеного молока, з перших днів війни організував свою волонтерську групу на базі власного турагентства. Як розповів одеський журналіст Денис Соколов у своєму Twitter-акаунті 20 квітня, зараз Бабіч збирає допомогу для ЗСУ – від аптечок та рацій до автомобілів.

Фото: Соцмережі Фото: Соцмережі Фото: Соцмережі Фото: Соцмережі

"В Одесі багато хто про це знає: Саша — це брендфейс згущеного молока. Той самий завод у Первомайську будував його дід, працював там його батько, ну і так вийшло, що маленьку дитину сфоткали для етикетки згущеного молока. Але відомий став не цим. А тим, що Саша — один із найвидатніших одеських істориків, у якого є крута книга та лекції про Одесу періоду окупації німцями-румунами та підпілля, він серед перших працював із розсекреченими архівами КДБ.Загалом до повномасштабного Саша був визнаним ученим та бізнесменом (засновником туристичного агентства) в Одесі. Але зараз Бабіч — дуже потужний волонтер. Ганяє тачки, знаходить рації, збирає аптечки", — розповів Денис Соколов.

Олександр Бабіч із Дмитром Коцюбайло та Оленою Михайловою Фото: Соцмережі

Олександр Бабіч відомий також своєю патріотичною позицією. У день загибелі Дмитра Коцюбайла з позивним Да Вінчі він опублікував фотографію прогулянки з воїном його дівчиною Оленою Михайловою по Одесі.

Олександр Бабіч — хлопчик зі згущеного молока

Історик Олександр Бабіч у 2017 році розповів історію зі своїм портером, через близько 40 років з моменту випуску першої банки згущеного молока, яку виробляв Первомайський молочноконсервний завод у Миколаївській області. Тоді стало відомо, що його дід працював заступником директора на заводі.

Фото: Соцмережі Фото: Соцмережі

"Років 40 з гаком тому Вітя Усович намалював мій портрет, щоб потім з нього зробити етикетку на банку згущеного молока. (Мій дід, який мене сильно любив, працював заступником директора Первомайського молочноконсервного заводу, і я міг собі дозволити розкіш стати !"обличчям згущеного молока". Після кількох художніх і поліграфічних трансформацій великого мого лику стало багато, користі від цього мало", — писав Бабіч на своїй Facebok-сторінці.

Хто такий Олександр Бабіч

Олександр Бабіч — відомий в Одесі історик, краєзнавець, засновник екскурсійної агенції "Тудой-Сюдой". Бабіч є автором книг, сценаріїв та статей про історію України та Одеси.

Фото: Соцмережі

Також він неодноразово брав участь у археологічних розкопках на території Одеси та області.

Нагадаємо, 14 квітня, у місті Подільськ Одеської області волонтери створили найбільшу карту України, яку виклали з великодніх пасок для бійців ЗСУ. Щоб викласти карту, знадобилося 5 900 великодніх пасок.