"Медики были в шоке": боец ВСУ рассказал, как дрон спас его на передовой (видео)

Сегей два дня пролежал посреди поля с тяжелым ранением, но собирается снова вернуться в строй, как только восстановит силы.

Обычный квадрокоптер DJI Mavic спас жизнь украинскому солдату, который дважды был ранен в бою с российскими оккупантами на юге Украины. Он рассказал подробности истории журналистам CNN.

Сергей получил тяжелые ранения в ногу и легкое и рисковал истечь кровью прячась в одной из траншей оставленной бронетехникой. Раненого бойца заметили разведчики ВСУ, которые следили за линией фронта с помощью дрона. Они увидели белое пятнышко среди воронок от взрывов и очень быстро сориентировались: вернули дрон, привязали к нему бутылку воды, медикаменты и отправили обратно к Сергею. Разведчики даже написали записку как правильно оказать себе первую помощь.

"Даже лежа на палящем солнце двое суток я не переставал бороться за свою жизнь, хотя был слишком близко к оккупантам", — рассказал Сергей журналистам находясь в безопасности в палате госпиталя, где ему оказали всю необходимую помощь.

Разведчики привзяли к дрону воду и медикоменты, чтобы Сергей смог продержаться до эвакуации Фото: Скриншот

До последнего момента наш герой не знал, чей дрон он увидел в небе, ведь китайские DJI Mavic используют обе армии, но увидев припасы он понял, что спасен. С большим трудом и болью эму удалось добраться до спасительной посылки и продержаться до момента эвакуации.

"Военные медики, которые меня эвакуировали были в шоке, что я прожил двое суток с проколотым легким", — рассказал Сергей. Он утверждает, что этот случай заставил его пересмотреть свои приоритеты и образ жизни, и что, если необходимо, он вернется к своим побратимам, как только восстановит силы.

История спасения украинского бойца глазами журналистов CNN

Ранее Фокус рассказывал, что ВСУ дроном обезвредили взрывную ловушку оккупантов. Российские войска замаскировали противотанковые мины в траве, но не смогли обмануть украинцев. Бойцы Вооруженных сил Украины на Донецком направлении уничтожили боеприпасы противника, которые он замаскировал "зубами дракона".

Так же ВСУ уничтожили редкую станцию РЭБ "Поле-21" в Алешках. Оккупанты пытались одновременно следить за перемещениями украинцев и подавлять связь, но дроны уничтожили ценную технику. Эта система подавляет спутниковую навигацию, а также мешает украинским военным запускать коммерческие дроны, такие как DJI Mavic.