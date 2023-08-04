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Диджитал Российско-украинская война

Оккупанты делают "Ланцеты" на станках из Японии и Кореи: откуда в РФ это оборудование

Филипп Бойко
Фото: Ростех | БПЛА "Ланцет" удается собирать на западном оборудовании несмотря на санкции

Несмотря на санкции российский военпром находит способы достать необходимые технологии для производства оружия.

На государственном пропагандистском телеканале "Россия 24" показали сюжет, в котором акцентировали внимание на успешном производстве самых опасных для ВСУ дронов-камикадзе "Ланцет", но внимание сайта Defense Express привлекло то, что в кадрах появилось санкционное оборудование из Японии и Южной Кореи. Оккупанты изготавливают гильзы для этих барражирующих боеприпасов на оборудовании, вероятно, бівшее в употреблении или закупленное через "серые схемы".

Как видно из кадров репортажа, россияне используют роботизированную дрель японской компании FANUC, чтобы сделать важные технологические отверстия в корпусах дронов-камикадзе "Ланцет". На данном конкретном оборудовании были отчетливо видны потертости на поверхностях, что уже говорит о двух вещах: во-первых, машина использовалась на момент покупки; во-вторых, аппарат могли купить через посредников; и в-третьих, дрель могла быть зарегистрирована в документах как "гражданская техника", что вывело бы поставку из-под санкционного контроля.

Дрель японской компании FANUC на сборочной линии дронов "Ланцет" в РФ
Фото: Defense Express

Hyundai WIA KF 4600, вертикальная погрузочно-разгрузочная машина, вмещающая 30 стандартных инструментов и 40 усовершенствованных инструментов, является следующей частью техники, которая была замечена экспертами сайта. Скорость вращения шпинделя может составлять от 12 000 до 15 000 оборотов в минуту в зависимости от выбранного режима работы.

Вертикальная погрузочно-разгрузочная машина Hyundai WIA KF 4600
Фото: Defense Express

Российские специалисты также продемонстрировали, как южнокорейские фрезерно-сверлильные станки DOOSAN серии T4000L, у которых скорость вращения шпинделя указана начиная с 12 000 об/мин, а также серия VC 630 1 в стандартной комплектации и 120 резцов в качестве опции также используются для токарной обработки компонентов корпуса дрона "Ланцет".

Фрезерно-сверлильные станки DOOSAN на сборочной линии по производству дронов "Ланцет"
Фото: Defense Express

В кадрах российского пропагандистского ролика также засветился станок с ЧПУ 31I японского производства от японской компании FANUC. На самом деле в каждом из упомянутых выше случаев речь шла о металлообрабатывающем оборудовании, ориентированном на потребительский рынок. И очень важно знать, какую производственную базу использует страна-агрессор для производства своих дронов-камикадзе, отмечают журналисты сайта.

Днем ранее сообщалось, что в российском дроне "Ланцет" нашли двигатель из Чехии. Компания AXI Model Motors, что "уже решила проблему", а найденные двигатели уже больше года никому не поставляют.

А еще Фокус рассказывал, что Ирландия расследует, как детали ее производства оказались в дроне РФ. Глава ирландского правительства подозревает в нарушении санкций третью сторону и уверяет, что его страна полностью поддерживает Киев.