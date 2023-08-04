Оккупанты делают "Ланцеты" на станках из Японии и Кореи: откуда в РФ это оборудование

Несмотря на санкции российский военпром находит способы достать необходимые технологии для производства оружия.

На государственном пропагандистском телеканале "Россия 24" показали сюжет, в котором акцентировали внимание на успешном производстве самых опасных для ВСУ дронов-камикадзе "Ланцет", но внимание сайта Defense Express привлекло то, что в кадрах появилось санкционное оборудование из Японии и Южной Кореи. Оккупанты изготавливают гильзы для этих барражирующих боеприпасов на оборудовании, вероятно, бівшее в употреблении или закупленное через "серые схемы".

Как видно из кадров репортажа, россияне используют роботизированную дрель японской компании FANUC, чтобы сделать важные технологические отверстия в корпусах дронов-камикадзе "Ланцет". На данном конкретном оборудовании были отчетливо видны потертости на поверхностях, что уже говорит о двух вещах: во-первых, машина использовалась на момент покупки; во-вторых, аппарат могли купить через посредников; и в-третьих, дрель могла быть зарегистрирована в документах как "гражданская техника", что вывело бы поставку из-под санкционного контроля.

Дрель японской компании FANUC на сборочной линии дронов "Ланцет" в РФ Фото: Defense Express

Hyundai WIA KF 4600, вертикальная погрузочно-разгрузочная машина, вмещающая 30 стандартных инструментов и 40 усовершенствованных инструментов, является следующей частью техники, которая была замечена экспертами сайта. Скорость вращения шпинделя может составлять от 12 000 до 15 000 оборотов в минуту в зависимости от выбранного режима работы.

Вертикальная погрузочно-разгрузочная машина Hyundai WIA KF 4600 Фото: Defense Express

Российские специалисты также продемонстрировали, как южнокорейские фрезерно-сверлильные станки DOOSAN серии T4000L, у которых скорость вращения шпинделя указана начиная с 12 000 об/мин, а также серия VC 630 1 в стандартной комплектации и 120 резцов в качестве опции также используются для токарной обработки компонентов корпуса дрона "Ланцет".

Фрезерно-сверлильные станки DOOSAN на сборочной линии по производству дронов "Ланцет" Фото: Defense Express

В кадрах российского пропагандистского ролика также засветился станок с ЧПУ 31I японского производства от японской компании FANUC. На самом деле в каждом из упомянутых выше случаев речь шла о металлообрабатывающем оборудовании, ориентированном на потребительский рынок. И очень важно знать, какую производственную базу использует страна-агрессор для производства своих дронов-камикадзе, отмечают журналисты сайта.

Днем ранее сообщалось, что в российском дроне "Ланцет" нашли двигатель из Чехии. Компания AXI Model Motors, что "уже решила проблему", а найденные двигатели уже больше года никому не поставляют.

А еще Фокус рассказывал, что Ирландия расследует, как детали ее производства оказались в дроне РФ. Глава ирландского правительства подозревает в нарушении санкций третью сторону и уверяет, что его страна полностью поддерживает Киев.