Украина побеждает Россию в войне дронов, превратив их в "супероружие" — Newsweek

По мнению экспертов, пока преимущество в сфере разработки и применения беспилотников удерживает Украина, но оккупанты наверстывают упущенное.

Украина склоняет чашу весов в свою пользу в войне беспилотников, поскольку Киев неоднократно доказывал, что умеет проводить громкие точечные атаки на Москву и на важные российские объекты, пишет в своей обзорной статье влиятельное издание Newsweek.

"Я не думаю, что есть какие-либо сомнения в том, что Украина побеждает в конфликте беспилотников", — сказал Newsweek британский эксперт по БПЛА Стив Райт.

Война в Украине привела к ускорению развития технологий дронов. И Киев, и Москва изо всех сил старались усилить свои силы с помощью БПЛА, и, по словам Райта, битва "очень сильно обострилась".

"Россия несколько отстает в области беспилотников, но постепенно наверстывает упущенное", — сказала Марина Мирон, научный сотрудник Департамента военных исследований Королевского колледжа Лондона.

Дроны "являются супероружием", заявил Newsweek советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Украина потратила время и деньги на создание своей "армии дронов", но Россия также старается не отставать, чтобы дополнить свои вооруженные силы беспилотными системами.

Наиболее известными из российских беспилотников являются иранские Shahed, при этом Украина почти ежедневно сообщает о сбитых новых волнах этих дронов-камикадзе. Удары обычно наносятся с объектов в оккупированном Крыму, из Курска и с авиабазы ​​Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае России.

Для России Shahed – это дешевый способ нанести удар по Украине, говорят эксперты издания. Но Украина действует не массировано, а точечно. Издание ставит в пример недавнюю атаку беспилотников "Бобер" на Москву. Аналитики говорят, что этот дрон, вероятно, представляет собой новую комбинацию ранее существовавших разработок.

Удары украинских дронов несут ощутимый психологический эффект Фото: GETTY IMAGES/GLOBAL IMAGES UKRAINE

Аналитики согласны с тем, что в ударах есть определенный психологический аспект: беспилотники все еще наносят ущерб, несмотря на обширные системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы вокруг российской столицы.

Однако это является лишь небольшой частью всей войны, сказал Стив Райт, добавив, что "такие удары не способны существенно изменить ее ход". Дроны являются ключевой частью общих операций, и их следует рассматривать как таковые, а не "выделять отдельно".

Россия продолжает атаковать Украину с помощью беспилотников и такие атаки становятся все более интенсивными каждый раз, когда Украина наносит удары по Москве. Но своими точечными и болезненными ударами Украина показывает России, что способна нанести ощутимый урон агрессору, говорят эксперты издания.

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