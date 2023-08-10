"Увидит" любые самолеты-невидимки: представлена новая версия радара Twinvis (видео)

Эта радарная система работает из контейнера, и ей вообще не нужно вмешательство оператора для обнаружения целей.

Немецкая оборонная компания Hensoldt представила новый вариант своего пассивного развертываемого радара Twinvis, сообщает TheDefensePost. Новый вариант, известный как Twinvis Military Sheltered, полностью интегрирован в контейнерное убежище и может использоваться для дальней воздушной разведки.

Радар можно легко развернуть на военных транспортных средствах и установить в полевых условиях силами всего двух человек. Twinvis также полностью автоматизирован, а это значит, что оператору не нужно быть постоянно на месте отлеживая активность радара или управлять им вручную.

По словам представителей компании, Twinvis действует как приемник и определяет местонахождение целей, оценивая отраженные сигналы от сторонних передатчиков.

"Наша полностью автоматизированная, интеллектуальная обработка сигналов и объединение данных датчиков открывают перед вооруженными силами беспрецедентную возможность проводить секретные операции на большом расстоянии для широкого круга целей, вплоть до скрытых угроз", — говорит официальный представитель компании Маркус Ротмайер.

У Twinvis много эксплуатационных преимуществ, в том числе возможность оставаться незамеченным из-за отсутствия какой-либо передаваемой энергии. Такая особенность делает систему практически невозможной для глушения вражескими системами РЭБ или устранения точечным ударом артиллерии. Кроме того, Twinvis может обнаруживать вражеские самолеты-невидимки на расстоянии в 250 км, которые невозможно обнаружить с помощью обычных радаров, благодаря технологии малозаметности.

Ранее Фокус рассказывал, что военные армии США получили для ознакомления новые радары против ракет и БПЛА. Каждая система LTAMDS от корпорации RTX обойдется военным в 20 млн и радары будут тестироваться в следующем году.

А итальянские инженеры представили суперточный радар Kronos, который усилит системы ПВО. Kronos Grand Mobile HP обнаруживает угрозы в радиусе 300 км и устойчив к средствам РЭБ. Их планируют установить на комплексы SAMP/T NG, находящиеся на службы многих стран мира вот уже более 20 лет благодаря своей надежности.