Россия собирает дроны Shahed по-своему: эксперты нашли отличия

Западные исследователи сравнили несколько версий иранских и российских "мопедов" и выяснили, что в РФ полностью локализовали производство Shahed 136.

Имея возможность в течение июля ознакомиться со сбитыми дронами-камикадзе "Герань-2" международные исследователи из Conflict Armament Research пришли к выводу, что Россия теперь самостоятельно производит иранские беспилотники изменив их некоторые компоненты и структуру.

Например, по данным аналитиков, внутренность корпуса лишилась так называемой "пчелиной" структуры, т.е. внутри дрон стал проще. Изменился и навигационный блок: БПЛА серии Shahed используют массив из четырех антенн, прикрепленных к опорной плите, которая подключена к блоку спутниковой навигации, но физически отделена от него, а пятая антенна работает независимо. "Герань-2" имеет те же характеристики, но с четырьмя основными антеннами, расположенными как часть блока спутниковой навигации, внутри корпуса.

Слева часть корпуса Shahed 136, справа Герань-2 Фото: CAR

Так же, российская копия получила отечественный навигационный модуль "Комета", который в свою очередь интегрирован в основной блок спутниковой навигации "Б-105". Аналогичные модули исследователи обнаружили в шести дронах "Орлан-10" и одном беспилотнике "Форпост-П", которые были сбиты украинской ПВО в 2022 году. Все эти модули были произведены в период с 2020 по 2022 год.

Модуль "Комета" используется не только в Герань-2, но и в дронах Орлан-10 Фото: CAR

Специалисты обнаружили наличие блоков управления полетом B-101, которые могут позволить российскому аналогу, работать в условиях, когда спутниковый сигнал ухудшается, как и в случае с Shahed 136. Это значит, что оба варианта дрона могут рассчитывать свой путь в независимости от сигнала GPS, хотя точность при этом страдает.

При этом эксперты отмечают, что полностью собрать "Герань-2" из российских комплектующих у агрессора не выходит. Эксперты нашли более 100 компонентов 22 различных компаний, базирующихся в 7 странах, включая Китай, Швейцарию и США. Аналитики до конца своего расследования не хотят обнародовать название компаний, пока не выяснят подробности доступа к этим комплектующим.

Расположение навигационных антен (слева Shahed 136) почти идентичное Фото: CAR

В целом, эксперты пришли к выводу, что РФ переняла принципы работы и устройства Shahed 136, упростив при этом его функционирование за счет совмещения новых решений с существующими, которые прошли боевые испытания в другом вооружении системы. В результате по мнению аналитиков, оккупанты, скорее всего, смогут быстро производить новые дроны-камикадзе.

Ранее Фокус в своем материал подробно рассказывал, как в Татарстане готовятся производить иранские Shahed 136. Причем, по некоторым данным, производство уже запущено и действует.