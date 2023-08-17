Железная птичка ВСУ: юный украинец создал военный дрон, и его уже применяют на фронте

Беспилотник соединил в себе технологические характеристики воздушного разведчика и системы для поиска мин.

Квадрокоптер, который одновременно "работает" и разведчиком, и миноискателем, сконструированный подростком из Ивано-Франковска, уже начал выполнять боевые задачи на фронте. Об этом написала заместитель городского главы Виктория Дротянко на своей странице в Facebook во вторник, 15 августа.

"Не просто квадрокоптер, а дрон-разведчик-миноискатель. "Железная птичка" для ВСУ, созданная руками и знаниями выпускника Центр образовательных инноваций Юрием Тумиром и преподавателем Александром Аронцом, уже полетела выполнять боевые задачи", — написала Дротянко.

Преподаватель и выпускник лицея работали над конструированием дрона-разведчика около четырех месяцев методом "проб и ошибок". Беспилотник активно тестировали и совершенствовали, а на днях передали украинским военным на линию фронта.

Дрон разработки юного украинца Юрия Тумира Фото: Facebook

Как был создан дрон-универсал

В октябре 2022 года стало известно, что ученик 11 класса Ивано-Франковского естественно-математического лицея Юрий Тумир разработал для Вооруженных сил Украины дрон-разведчик для поиска мин. Свою разработку подросток презентовал на IV Всеукраинском STEAM-FEST.

По словам лицеиста, изначально у него возникла идея сделать машинку, которая ищет мины. А затем методом проб и ошибок Тумир решил сделать квадрокоптер по технологии 3D печати.

"Он позволяет проводить разведку территории. Также он может производить поиск мин и помечать их на карте нашего будущего мобильного приложения", — рассказал о своей разработке Юрий Тумир.

Разработка представляет собой коптер с четырьмя винтами, на которіх расположено по две лопасти. Дрон синхронизирован с мобильным приложением, куда поступает вся найденная и обработанная им информация. Изобретатель также объяснил принцип работы дрона. Беспилотник летит по заранее заданному маршруту в приложении, проводит обследование территории, обозначает на каких координатах расположены мины. Также есть система распознавания размера и типа мин. То есть сапер открывает свое приложение и видит, где расположены мины, какие они и только потом работают над разминированием территории.

Лицеист одного из учебніх заведений Ивано-Франковска создал дрон для ВСУ Фото: Виктория Дротянко / Facebook

Ранее украинский студент Игорь Клименко получил $100 тыс. на создание роботов для разминирования. Он придумал "квадрокоптерный детектор мин", который должен помогать саперам и военным. По сути своей, это дрон со встроенным металлоискателем и программой, отмечающей местоположение опасных мест на карте.

Украинский школьник Максим Шумаков представил уникальную систему для отслеживания беспилотников, которой заинтересовалась ВСУ. Уникальные алгоритмы позволят сохранять БПЛА при воздействии вражеских систем радиоэлектронной борьбы.