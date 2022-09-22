Студент из Украины выиграл $100 тыс. на создание роботов для разминирования (видео)

Игорь Клименко из Киевского политехнического института получит престижную премию, которая поможет выпустить особые дроны в 2023 году.

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Студент из Украины Игорь Клименко получил премию Global Student Prize и $100 тысяч на разработку собственных роботов для разминирования. Подробности организатор мероприятия Varkey Foundation раскрыл на официальном сайте.

17-летний Игорь Клименко, студент Киевского политехнического института, разработал "Квадрокоптерный детектор мин" — это беспилотный летательный аппарат, специально оборудованный для поиска взрывных устройств с воздуха. Он должен облегчить работу саперов и военных, а также уменьшить количество жертв среди гражданского населения.

Благодаря этому проекту украинца признали лучшим студентом по версии Global Student Prize и выделили премию на дальнейшее развитие. Подчеркивается, что эту награду вручают людям, которые оказали большое влияние на обучение и жизнь свои сверстников в современном обществе.

Игорь Клименко получил два официальных патента в Украине, собрал два прототипа своего устройства и ранее уже представил их на нескольких мероприятиях, например, в 2021 году стал финалистом фестиваля инновационных проектов Sikorsky Challenge, а в 2022 получил золотую медаль на технологической выставке Малайзии. Сейчас юный инженер сотрудничает с инвесторами и различными организациями для производства и продажи беспилотников, он уже составил план, а вскоре получит еще и деньги на его реализацию. Молодой человек также участвует в бизнес-инкубаторе UF Startup School Beginner 2022 и в ближайшее время планирует подписать соглашение о сотрудничестве с этой организацией.

В интервью телеканалу "Дом" Игорь Клименко рассказал, что в 2022 году вместе с партнерами планирует завершить разработку БПЛА, а в следующем — сертифицировать его и начать массовое производство в Украине, чтобы затем передать готовые устройства военным. По его словам, квадрокоптер оснащен металлоискателем, который находит металлические объекты на поверхности земли и в почве с точностью до двух сантиметров, а затем передает координаты саперам. Недавно разработчик добавил программу для создания карты, благодаря которым саперы будут видеть местность, где находятся мины.

Он добавил, что сейчас работает над внедрением искусственного интеллекта, который будет определять типы мин и предлагать военным наиболее эффективные способы их обезвреживания. В некоторых случаях возможно разминирование человеком, но бывает настолько опасные ситуации, что лучше отправить робота.

Ранее стало известно, что канадская компания Draganfly передала Украине дроны для разминирования. Аппараты оснащены датчиками, с помощью которых составляют карты потенциально опасных районов.

Великобритания решила передать украинцам подводные беспилотники для поиска мин в море. Они могут работать на глубине до 100 метров, находить взрывные устройства и определять их тип.