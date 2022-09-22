Студент з України виграв $100 тис. на створення роботів для розмінування (відео)

Ігор Клименко з Київського політехнічного інституту отримає престижну премію, яка допоможе випустити особливі дрони у 2023 році.

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Студент із України Ігор Клименко отримав премію Global Student Prize та $100 тисяч на розробку власних роботів для розмінування. Подробиці організатор заходу Varkey Foundation розкрив на офіційному сайті.

17-річний Ігор Клименко, студент Київського політехнічного інституту, розробив "Квадрокоптерний детектор мін" — це безпілотний літальний апарат, спеціально обладнаний для пошуку вибухових пристроїв з повітря. Він має полегшити роботу саперів та військових, а також зменшити кількість жертв серед цивільного населення.

Завдяки цьому проєкту українця визнали найкращим студентом за версією Global Student Prize та виділили премію на подальший розвиток. Наголошується, що цю нагороду вручають людям, які дуже вплинули на навчання і життя своїх однолітків у сучасному суспільстві.

Ігор Клименко отримав два офіційні патенти в Україні, зібрав два прототипи свого пристрою і раніше вже представив їх на кількох заходах, наприклад, 2021 року став фіналістом фестивалю інноваційних проєктів Sikorsky Challenge, а 2022 року отримав золоту медаль на технологічній виставці Малайзії. Зараз юний інженер співпрацює з інвесторами та різними організаціями для виробництва та продажу безпілотників, він уже склав план, а незабаром отримає ще й гроші на його реалізацію. Юнак також бере участь у бізнес-інкубаторі UF Startup School Beginner 2022 і найближчим часом планує підписати угоду про співпрацю з цією організацією.

В інтерв'ю телеканалу "Дом" Ігор Клименко розповів, що у 2022 році разом із партнерами планує завершити розробку БПЛА, а наступного — сертифікувати його та розпочати масове виробництво в Україні, щоб потім передати готові пристрої військовим. За його словами, квадрокоптер оснащений металошукачем, який знаходить металеві об'єкти на поверхні землі та у ґрунті з точністю до двох сантиметрів, а потім передає координати саперам. Нещодавно розробник додав програму для створення карти, завдяки яким сапери бачитимуть місцевість, де знаходяться міни.

Він додав, що зараз працює над впровадженням штучного інтелекту, який визначатиме типи мін та пропонуватиме військовим найефективніші способи їх знешкодження. У деяких випадках можливе розмінування людиною, але буває настільки небезпечна ситуація, що краще відправити робота.

Раніше стало відомо, що канадська компанія Draganfly передала Україні дрони для розмінування. Апарати оснащені датчиками, за допомогою яких складають карти потенційно небезпечних районів.

Великобританія вирішила передати українцям підводні безпілотники для пошуку мін у морі. Вони можуть працювати на глибині до 100 метрів, знаходити вибухові пристрої та визначати їхній тип.