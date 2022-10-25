Украинский школьник из Ивано-Франковска разработал новый дрон для ВСУ (видео)

Беспилотник будет вести разведку и сообщать саперам о взрывных устройствах, которые необходимо обезвредить.

Related video

16-летний Юрий Тумир разработал новый беспилотный летательный аппарат, призванный помочь военным искать мины. Об этом на своем канале в Telegram рассказал глава Ивано-Франковска Роман Марцинкив.

Ученик одиннадцатого класса естественно-математического лицея в Ивано-Франковске решил сделать устройство для поиска мин. Сначала Юрий Тумир пробовал собрать сухопутную машину, но после ряда экспериментов пришел к идее квадрокоптера, напечатанного на 3D-принтере. Именно этот аппарат молодой человек представил на IV Всеукраинском STEAM-FEST, где педагоги и ученики показывают интересные проекты.

По словам Юрия Тумира, дрон должен летать по маршруту, который оператор программирует в специальном приложении (его только предстоит разработать), и осматривать территорию при помощи камер. Встроенная компьютерная система призвана замечать взрывные устройства, определять их размер и тип, указывать координаты. Открыв приложение на своем смартфоне или планшете, сапер увидит расположение мин, узнает, какие они, и будет готов к обезвреживанию.

В прошлом году STEAM-фестиваль приобрел всеукраинский масштаб. В 2022 году на мероприятие зарегистрировались сотни участников со всех областей Украины, некоторые даже приехали из временно оккупированных территорий. Они представили свои проекты в сферах естественных наук, технологий, инженерии, математики, искусства. Чтобы принять всех участников, организаторы проводят мероприятие в онлайн-формате.

Ранее украинский студент Игорь Клименко получил $100 тыс. на создание роботов для разминирования. Он придумал "квадрокоптерный детектор мин", который должен помогать саперам и военным. По сути своей, это дрон со встроенным металлоискателем и программой, отмечающей местоположение опасных мест на карте.

Украинский школьник Максим Шумаков представил уникальную систему для отслеживания беспилотников, которой заинтересовалась ВСУ. Уникальные алгоритмы позволят сохранять БПЛА при воздействии вражеских систем радиоэлектронной борьбы.