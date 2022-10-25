Український школяр з Івано-Франківська розробив новий дрон для ЗСУ (відео)

Безпілотник вестиме розвідку та повідомлятиме саперам про вибухові пристрої, які необхідно знешкодити.

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16-річний Юрій Тумир розробив новий безпілотний літальний апарат, який покликаний допомогти військовим шукати міни. Про це на своєму каналі в Telegram розповів голова Івано-Франківська Роман Марцінків.

Учень одинадцятого класу природничо-математичного ліцею в Івано-Франківську вирішив зробити пристрій для пошуку мін. Спочатку Юрій Тумир пробував зібрати сухопутну машину, але після низки експериментів дійшов ідеї квадрокоптера, надрукованого на 3D-принтері. Саме цей апарат молодик представив на IV Всеукраїнському STEAM-FEST, де педагоги й учні показують цікаві проєкти.

За словами Юрія Тумира, дрон повинен літати за маршрутом, який оператор програмує у спеціальному додатку (його тільки треба розробити), й оглядати територію за допомогою камер. Вбудована комп'ютерна система покликана помічати вибухові пристрої, визначати їх розмір і тип, вказувати координати. Відкривши програму на своєму смартфоні або планшеті, сапер побачить розташування мін, дізнається, які вони, і буде готовий до знешкодження.

Минулого року STEAM-фестиваль набув всеукраїнського масштабу. У 2022 році на захід зареєструвалися сотні учасників з усіх областей України, деякі навіть приїхали з тимчасово окупованих територій. Вони презентували свої проєкти у сферах природничих наук, технологій, інженерії, математики, мистецтва. Щоб прийняти всіх учасників, організатори проводять захід в онлайн-форматі.

Раніше український студент Ігор Клименко отримав $100 тис. на створення роботів для розмінування. Він вигадав "квадрокоптерний детектор мін", який повинен допомагати саперам і військовим. По суті, це дрон із вбудованим металошукачем і програмою, що позначає місце небезпечних місць на карті.

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