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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Український школяр створив унікальну систему для відстеження безпілотників (фото)

пристрій для відстеження дронів
Пристрій відстежує траєкторію БПЛА

Пристрій дозволяє зберігати дрон навіть за умови дії ворожих засобів придушення завдяки унікальним алгоритмам. 16-річний винахідник Максим Шумаков уже привернув увагу ЗСУ своєю розробкою.

16-річний учень із Волині Максим Шумаков розробив систему відстеження переміщення безпілотників. Про це повідомляє Lutsk Future.

Максим Шумаков захоплювався в школі програмуванням і фізикою. Він відвідував Малу академію наук, де вперше почав працювати над своїм винаходом. Уже в 10 класі він створив пристрій із систем датчиків і відеокамери. Вчителі наголосили, що такого раніше в Україні не створювали. Через ситуацію на фронті вирішили зосередитися на безпілотниках.

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Максим Шумаков почав створювати апарат у 9 класі

Як працює система відстеження БПЛА?

Безпілотники — це дуже важливі пристрої на війні. Вони допомагають вести розвідку, допомагати в евакуації, наводити артилерію або стріляти по ворогах. Також їх широко використовують у сільському господарстві. У виданні припускають, що пристрій Максима може бути корисним і в сільському господарстві, а не лише на війні.

Собівартість пристрою становить 30 доларів. Його вже показували на кількох всеукраїнських конкурсах, де відвідувачі могли ознайомитися з ним. Наразі пристрій ще не запатентований. Зараз ведуть роботу над його поліпшенням. Максим удосконалить чотирибітний процесор.

Розробка відстежує маршрут переміщення безпілотника. Завдяки ній ворожі засоби радіоелектронної боротьби не зможуть збити з курсу БПЛА. Дрон зможе повернутися в місце запуску за рахунок спеціального алгоритму, що дозволяє відстежувати загрози в реальному часі. Апарат запам'ятовує траєкторію польоту безпілотника з моменту старту. Завдяки цьому в разі відсутності Wi-Fi або систем GPS дрон зможе повернутися на місце зльоту.

Наголошується, що розробкою Максима Шумакова вже зацікавилася українська армія. ЗСУ потрібно якнайбільше безпілотників для розвідки позицій окупантів.

Нагадаємо, у Таїланді представили військовий квадрокоптер MERT для перевезення поранених і медобладнання. Він здатний переносити 100 кг.

Раніше в Китаї вперше випробували великий безпілотник на сонячних батареях. Пристрій може підніматися в ближній космос для розвідки.