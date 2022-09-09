Український школяр створив унікальну систему для відстеження безпілотників (фото)

Пристрій дозволяє зберігати дрон навіть за умови дії ворожих засобів придушення завдяки унікальним алгоритмам. 16-річний винахідник Максим Шумаков уже привернув увагу ЗСУ своєю розробкою.

16-річний учень із Волині Максим Шумаков розробив систему відстеження переміщення безпілотників. Про це повідомляє Lutsk Future.

Максим Шумаков захоплювався в школі програмуванням і фізикою. Він відвідував Малу академію наук, де вперше почав працювати над своїм винаходом. Уже в 10 класі він створив пристрій із систем датчиків і відеокамери. Вчителі наголосили, що такого раніше в Україні не створювали. Через ситуацію на фронті вирішили зосередитися на безпілотниках.

[ + – ] Максим Шумаков почав створювати апарат у 9 класі

Як працює система відстеження БПЛА?

Безпілотники — це дуже важливі пристрої на війні. Вони допомагають вести розвідку, допомагати в евакуації, наводити артилерію або стріляти по ворогах. Також їх широко використовують у сільському господарстві. У виданні припускають, що пристрій Максима може бути корисним і в сільському господарстві, а не лише на війні.

Собівартість пристрою становить 30 доларів. Його вже показували на кількох всеукраїнських конкурсах, де відвідувачі могли ознайомитися з ним. Наразі пристрій ще не запатентований. Зараз ведуть роботу над його поліпшенням. Максим удосконалить чотирибітний процесор.

Розробка відстежує маршрут переміщення безпілотника. Завдяки ній ворожі засоби радіоелектронної боротьби не зможуть збити з курсу БПЛА. Дрон зможе повернутися в місце запуску за рахунок спеціального алгоритму, що дозволяє відстежувати загрози в реальному часі. Апарат запам'ятовує траєкторію польоту безпілотника з моменту старту. Завдяки цьому в разі відсутності Wi-Fi або систем GPS дрон зможе повернутися на місце зльоту.

Наголошується, що розробкою Максима Шумакова вже зацікавилася українська армія. ЗСУ потрібно якнайбільше безпілотників для розвідки позицій окупантів.

Нагадаємо, у Таїланді представили військовий квадрокоптер MERT для перевезення поранених і медобладнання. Він здатний переносити 100 кг.

Раніше в Китаї вперше випробували великий безпілотник на сонячних батареях. Пристрій може підніматися в ближній космос для розвідки.