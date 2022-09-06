Представлені військові квадрокоптери MERT для доставки поранених і медобладнання (відео)

Одна з моделей повністю безпілотна, а в другій передбачена кабіна для перевезення медика.

Таїландська компанія Pulse X представила величезний військовий дрон MERT-R і пілотований квадрокоптер MERT-P, призначені для перевезення вантажів і поранених людей. Вона оприлюднила деталі та кадри на офіційному сайті.

Нову техніку виробник показав на виставці Defense and Science 2022 у Бангкоку. Зазначається, що розробка лінійки MERT розпочалася на прохання Медичного департаменту Королівської армії Таїланду. У 2021 році інженери приступили до збирання прототипів, здатних піднімати вантажі вагою 100 кг.

MERT-R означає Rapid, тобто "швидкий". Цей квадрокоптер із гібридним двигуном може переносити предмети вагою до 15 кг, його пропонують використовувати для доставки на поле бою медичних наборів для порятунку поранених солдатів.

MERT-P є більшим літальним апаратом із відкритою кабіною, де поміститься одна людина. Судячи з демонстраційного ролика, квадрокоптер допоможе польовому медику якнайшвидше дістатися до пораненого солдата разом із аптечкою та надати йому необхідну допомогу. В разі гострої необхідності постраждалого можна закріпити під корпусом на спеціальних ношах і відправити на найближчу військову базу в безпілотному режимі.

Раніше в Україну доставили безпілотники Bayraktar, на які українці зібрали понад 600 млн грн у межах проєкту "Народний Байрактар". Компанія Baykar Makina вирішила передати ці літальні апарати безплатно, щоб допомогти українцям відбити напад Росії.

Нещодавно Китай показав передові безпілотні літальні апарати Wuzhen-8 або скорочено WZ-8. За словами розробників, вони можуть розганятися до 3700 км/год і знищувати винищувачі, запускаючи ракети. Настільки висока швидкість робить безпілотник практично недосяжним для більшості сучасних комплексів ППО.