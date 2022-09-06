Представлены военные квадрокоптеры MERT для доставки раненных и медоборудования (видео)

Одна из моделей является полностью беспилотной, а во второй предусмотрена кабина для перевозки медика.

Таиландская компания Pulse X представила огромный военный дрон MERT-R и пилотируемый квадрокоптер MERT-P, предназначенные для перевозки грузов и раненых людей. Она обнародовала детали и кадры на официальном сайте.

Новую технику производитель показал на выставке Defense and Science 2022 в Бангкоке. Отмечается, что разработка линейки MERT началась по просьбе Медицинского департамента Королевской армии Таиланда. В 2021 году инженеры приступили к сборке прототипов, способных поднимать грузы весом в 100 кг.

MERT-R означает "Rapid", то есть "быстрый". Этот квадрокоптер с гибридным двигателем может переносить предметы весом до 15 кг, его предлагают использовать для доставки на поле боя медицинских наборов для спасения раненых солдат.

MERT-P является более крупным летательным аппаратом с открытой кабиной, где помещается один человек. Судя по демонстрационному ролику, квадрокоптер поможет полевому медику как можно быстрее добраться до раненого солдата вместе с "аптечкой" и оказать ему необходимую помощь. В случае острой необходимости, пострадавшего можно закрепить под корпусом на специальных носилках и отправить на ближайшую военную базу в беспилотном режиме.

Ранее в Украину доставили беспилотники Bayraktar, на которые украинцы собрали более 600 млн грн в рамках проекта "Народный Байрактар". Компания Baykar Makina решила передать эти летательные аппараты бесплатно, чтобы помочь украинцам отразить нападение России.

Недавно Китай показал передовые беспилотные летательные аппараты Wuzhen-8 или сокращенно WZ-8. По словам разработчиков, они могут разгоняться до 3700 км/ч и уничтожать истребители, запуская по ним ракеты. Столь высокая скорость делает беспилотник практически недостижимым для большинства современных комплексов ПВО.