Китай вперше випробував великий безпілотник, який працює лише на сонячних батареях

Апарат може підійматися до ближнього космосу, щоб проводити військову розвідку, складати карти або стежити за погодою.

У Китаї успішно провели льотні випробування безпілотного апарату QMX50, що працює лише на сонячній енергії. Про це пише китайське інформаційне агентство "Сіньхуа", посилаючись на Корпорацію авіаційної промисловості.

3 вересня великий безпілотний літальний апарат вперше злетів із випробувального полігону в міському окрузі Юйлін, розташованому в північно-західній китайській провінції Шеньсі. Він був у повітрі близько 26 хвилин, після чого успішно приземлився без пошкоджень. За словами інженерів, усі системи літака залишилися у хорошому стані.

QMX50 розроблений Першим авіаційним інститутом Корпорації авіаційної промисловості Китаю для польотів у ближньому космосі. Ця модель БПЛА отримала двофюзеляжну конструкцію та повністю електричні двигуни, що дозволяють розвивати невелику швидкість. Очікується, що високоплан повільно та правильно виконуватиме тривалі польоти, збираючи екологічно чисту сонячну батарею енергією за допомогою панелей на корпусі.

За словами розробників, QMX50 може виконувати у повітрі різні повітряні завдання, включаючи висотну розвідку, складання карт місцевості, ретрансляцію зв'язку, моніторинг лісових пожеж та атмосферного середовища. Новий апарат заклав міцну основу подальшого розвитку великих безпілотників на сонячних батареях. В AVIC впевнені, що перші досягнення допоможуть Китаю розробити нові технології в галузі енергетики, композитних матеріалів та управління польотом, а також розширить його можливості у проведенні навколо космічних місій.

Варто зазначити, що QMX50 на вигляд і функціоналу нагадує БПЛА Zephyr від компанії Airbus, який нещодавно завершив свій випробувальний політ. Апарат протримався в повітрі 64 дні, живлячись тільки сонячною енергією — йому не вистачило лічені години, щоб побити рекорд найдовшого польоту за всю історію людства.

Писали також, що США розробляють інший БПЛА на сонячних батареях. Компанія Skydweller отримали від Відділу оборонних інновацій ВМС США $14 млн на створення апарату, який відповідатиме високим вимогам військових.