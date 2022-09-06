Китай впервые испытал большой беспилотник, работающий только на солнечных батареях

Аппарат может подниматься в ближний космос, чтобы проводить военную разведку, составлять карты или следить за погодой.

В Китае успешно провели летные испытания беспилотного аппарата QMX50, работающего исключительно на солнечной энергии. Об этом пишет китайское информационное агентство "Синьхуа", ссылаясь на Корпорацию авиационной промышленности.

3 сентября большой беспилотный летательный аппарат впервые взлетел с испытательного полигона в городском округе Юйлин, расположенном в северо-западной китайской провинции Шэньси. Он находился в воздухе около 26 минут, после чего успешно приземлился без повреждений. По словам инженеров, все системы самолета остались в хорошем состоянии.

QMX50 разработан Первым авиационным институтом Корпорацию авиационной промышленности Китая для полетов в ближнем космосе. Эта модель БПЛА получила двухфюзеляжную конструкцию и полностью электрические двигатели, позволяющие развивать небольшую скорость. Ожидается, что высокоплан будет медленно но верно выполнять длительные полеты, собирая экологически чистую солнечную батарею при помощи панелей на корпусе.

По словам разработчиков, QMX50 может выполнять в воздухе разные воздушные задачи, включая высотную разведку, составление карт местности, ретрансляцию связи, мониторинг лесных пожаров и атмосферной среды. Новый аппарат заложил прочную основу для дальнейшего развития крупных беспилотников на солнечных батареях. В AVIC уверены, что первые достижения помогут Китаю разработать новые технологии в области энергетики, композитных материалов и управления полетом, а также расширит его возможности в проведении околокосмических миссий.

Cтоит отметить, что QMX50 по внешнему виду и функционалу напоминает БПЛА Zephyr от компании Airbus, который недавно завершил свой испытательный полет. Аппарат продержался в воздухе 64 дня, питаясь только солнечной энергией — ему не хватило считанных часов, чтобы побить рекорд самого длительного полета за всю историю человечества.

Писали также, что в США разрабатывают другой БПЛА на солнечных батареях. Компания Skydweller получили на от Отдела оборонных инноваций ВМС США $14 млн на создание аппарата, который будет соответствовать высоким требованиям военных.