Украинский школьник создал уникальную систему для отслеживания беспилотников (фото)

Устройство позволяет сохранять дрон даже при условии действия вражеских средств подавления благодаря уникальным алгоритмам. 16-летний изобритатель Максим Шумаков уже привлек внимание ВСУ своей разработкой.

16-летний ученик из Волыни Максим Шумаков разработал систему отслеживания перемещения беспилотников. Об этом сообщает Lutsk Future.

Максим Шумаков увлекался в школе программированием и физикой. Он посещал Малую академию наук, где впервые начал работать над своим изобретением. Уже в 10 классе он создал устройство из систем датчиков и видеокамеры. Учителя отметили, что такого раньше в Украине не создавали. Из-за ситуации на фронте было решено сосредоточиться на беспилотниках.

[ + – ] Максим Шумаков начал создавать аппарат в 9 классе

Как работает система для отслеживания БПЛА?

Беспилотники — это очень важные устройства на войне. Они помогают вести разведку, помогать в эвакуации, наводить артиллерию или вести стрельбу по врагам. Также их широко используют в сельском хозяйстве. В издании предполагают, что устройство Максима может быть полезным и в сельском хозяйстве, а не только на войне.

Себестоимость устройства составляет 30 долларов. Его уже показывали на нескольких всеукраинских конкурсах, где посетители могли с ним ознакомиться. На данный момент устройство еще не запатентовано. Сейчас ведется работа над его улучшением. Максим усовершенствует четырехбитный процессор.

Разработка отслеживает маршрут перемещения беспилотника. Благодаря ней вражеские средства радиоэлектронной борьбы не смогут сбить с курса БПЛА. Дрон сможет вернуться в место запуска за счет специального алгоритма, который позволяет отслеживать угрозы в реальном времени. Аппарат запоминает траекторию полета беспилотника с момента старта. Благодаря этом в случае отсутствия Wi-Fi или систем GPS дрон сможет вернуться на место взлета.

Отмечается, что разработкой Максима Шумакова уже заинтересовалась украинская армия. ВСУ нужно как можно больше беспилотников для разведки позиций оккупантов.

Напомним, в Таиланде представили военный квадрокоптер MERT для перевозки раненных и медоборудования. Он способен переносить 100 кг.

Ранее в Китае впервые испытали большой беспилотник на солнечных батареях. Устройство может подниматься в ближний космос для разведки.