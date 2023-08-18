Робота "Маркер" научили видеть сквозь дым и туман: чем опасно это оружие оккупантов

Разработчик похвастался, что "Маркер" может проехать 1000 километров, везти грузы и эвакуировать раненых.

В рамках российского военного форума "Армия 2023" исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров заявил корреспонденту агентства ТАСС, что при разработке робота были проведены тесты, чтобы увидеть, как боевая платформа будет действовать в автономном режиме. По словам Дудорова, российские ученые создали способ передвижения боевого робота "Маркер" в условиях дыма и тумана.

"Робот "Маркер" использует технологию объединения компьютерного зрения с другими доступными пассивными датчиками для дальнейшего распознавания окружающего пространства при движении в условиях дыма, — сказал Дудоров. "Робот прекращает построение облака точек от лазерного лидара, неэффективного оптического канала, но "Маркер" продолжает распознавать окружающее пространство за счет использования технологии комплексирования технического зрения других доступных пассивных сенсоров", — добавил он.

Он утверждает, что боевая платформа может работать в автономном режиме потребляя 30,5 литров в час, чего, по словам Дудорова, достаточно для 1000 километров пробега по пересеченной местности или 50 часов автономной работы.

Так же представитель разработчиков робота заявил, что "Маркер" можно использовать для автоматической доставки и выгрузки грузов, а также эвакуации раненых с поля боя. А с помощью гидроманипулятора комплекс способен автономно извлекать грузовые контейнеры из места хранения.

Грузовой контейнер автоматически снимается "Маркером" в точке выгрузки и при необходимости он переходит к следующему. Аналогичным образом можно вывозить пострадавших с места боевых действий с помощью бронированной медицинской капсулы, оснащенной системами жизнеобеспечения, отметил эксперт.

Ранее стало известно, что российский робот "Маркер" получил систему ПТРК. Бывший глава Роскосмоса, а теперь советник по технической части оккупационных войск России, Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Телеграм-канале видео с испытанием робота "Маркер". По его словам, на платформу робота установлены сразу четыре ПТРК "Корнет".

А еще робота "Маркер" оснастят дроном-камикадзе. Пока что беспилотник испытывают на полигоне без ударной части, но вскоре конструкторы обещают начать полноценные тесты дрона и робота.

Ранее Фокус рассказывал, что курс российской валюты пробил отметку 100 рублей за доллар. Бывший глава Роскосмоса, а теперь советник по технической части оккупационных войск России, Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Телеграм-канале видео с испытанием робота "Маркер". По его словам, на платформу робота установлены сразу четыре ПТРК "Корнет".