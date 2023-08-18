Опасно для жизни: Apple призвала не спать рядом с iPhone во время зарядки

В компании подчеркивают, что заряжать брендовый смартфон следует без чехла и в хорошо проветриваемом помещении.

Компания Apple обновила правила безопасности зарядки своих iPhone, сообщает Mirror. Как указывается в новых правилах безопасности к смартфонам компании Apple, не следует засыпать с заряжаемым смартфоном на своем теле, под подушкой или под одеялом. Лучше всего вообще вытащить iPhone из чехла и поставить его на зарядку в помещении, которое хорошо проветривается.

"Несоблюдение этих инструкций по технике безопасности может привести к возгоранию, поражению электрическим током, травмам или повреждению iPhone, или другого имущества", говорится в правилах безопасности Apple.

Пункт о важности быть осторожным при зарядке техники Apple Фото: Скриншот

Apple также предупредила, что риск возгорания возрастает, если вы используете сторонние зарядные устройства для питания своего устройства, поскольку некоторые более дешевые зарядные устройства могут не соответствовать стандартам безопасности официальных продуктов Apple.

Несмотря на то, что батареи современных смартфонов защищены, они иногда, хоть и довольно редко, взрываются. Всему виной — жара и неправильное использование устройств. Литий-ионные аккумуляторы, которые питают энергией любой современный гаджет, очень "не дружат" с холодом и жарой и вообще не любят резких перепадов температур. И если холодной зимой единственной проблемой может стать быстрый разряд аккумулятора, то в жаркую погоду батарея может даже взорваться. Причиной тому служит перегрев, неправильная зарядка устройств и плохое качество самих аккумуляторов. Фокус уже рассказывал, как не допустить взрыва телефона.

Ранее Фокус рассказывал об истории создания современных аккумуляторов. Современный мир, каким мы его знаем, был бы невозможен без батарей. От мобильных телефонов и до электрокаров — аккумуляторы питают множество портативных электронных устройств вокруг нас.

Так же ранее стало известно об изобретении первой в мире "безопасной" алюминий-ионной батареи. Аккумулятор может выдерживать 800 циклов перезарядки с потерей всего 0,028% за цикл, говорят изобретатели.

А исследователи из Университета Хьюстона сделали эластичные аккумуляторы, которые в будущем предлагают вшивать в одежду. Конструкцию еще нужно улучшать, но первый прототип уже готов.

Их коллеги вообще нашли замену литиевым батареям. Исследователи из США додумались смешать чистый литий с дешевым натрием и получили достаточно стабильный состав. Вскоре на рынке могут появиться первые гибридные батареи.