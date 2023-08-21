Иран пугает беспилотными истребителями Qaher-313 с бомбами и ракетами: когда они появятся

Впервые прототип Qaher-313 представили еще в 2013 году, но он до сих пор не поступил на вооружение армии Ирана.

Глава Организации авиационной промышленности Ирана (IAIO) Афшин Хадже Фард сообщил журналистам, что проект отечественного истребителя Qaher-313 получит две версии: пилотную и беспилотную, сообщает MEHR News Agency. Беспилотную версию обещают продемонстрировать "в ближайшие месяцы".

Об истребителе Qaher-313 известно не так много. Это иранский одноместный легкий боевой самолет, который был представлен в феврале 2013 года президентом Махмудом Ахмадинеджадом, но так до сих пор не поступил в ВВС Ирана. Самолет имеет необычный дизайн с передним расположением крыла и хвостовым оперением, похожим на утку. Он также имеет относительно небольшие размеры и вес.

Qaher-313 оснащен одним двигателем Rotax 912, который обеспечивает ему максимальную скорость 600 км/ч. Истребитель может нести вооружение, включая ракеты класса "воздух-воздух" и бомбы. Точные характеристики Qaher-313 неизвестны, но портал Militaryfactory приводит такие, ссылаясь на информацию от иранских властей:

Роль — воздушный бой.

Габариты — длина 15,5 м., ширина 8 м., высота 4,08 м., вес 4400 кг.

Дальность и скорость — скорость до 1500 км/ч, высота 15 км, дальность 2000 км.

Вооружение — две авиабомбы или шесть ракет "воздух-воздух".

Qaher-313 оснащен одним двигателем Rotax 912 Фото: Facebook

А про возможность появления беспилотной версии Qaher-313 впервые заявил в марте 2023 года министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни. Он заявил, что самолет будет предназначен для разведки и наблюдения, а также для нанесения ударов по наземным целям. Беспилотный Qaher-313 будет иметь такие же характеристики, как и пилотируемая версия, включая переднее расположение крыла и хвостовое оперение.

Так же Глава Организации авиационной промышленности Ирана (IAIO) Афшин Хадже Фард сказал в интервью журналистам, что за последние четыре десятилетия IAIO провела капитальный ремонт всех самолетов, а все иранские бомбы и ракеты теперь оснащены лазерными системами наведения.

Напомним, Россия вместе с Ираном собираются создать флот из 6000 дронов Shahed. Согласно плану, сейчас РФ должна собирать до 180 БПЛА в месяц, но самостоятельно производить только планеры.

Тем временем Китай показал в РФ почти точную копию иранского Shahed-136. Китайская Cobtec сначала представила свой Sunflower-200 в Беларуси, а через два месяца — в России, значительно "улучшив".