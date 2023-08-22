Ядерный бомбардировщик РФ Ту-22М3 уничтожил секретный украинский дрон — эксперт

Беспилотник смог автоматически долететь и атаковать Ту-22М3 благодаря уникальному софту, уверяет руководитель Defence Blog Дилан Малясов.

Успешная атака на военный аэродром "Сольцы" в Новгородской области, в результате которой сгорел российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3, была совершена беспилотником украинской разработки. Об этом сообщил в своем Facebook Дилан Малясов — руководитель сайта Defence Blog, специализирующегося на военной тематике, ссылаясь на собственных инсайдеров.

По его словам, талант украинских инженеров позволил уничтожить очень важный стратегический бомбардировщик, который обстреливал Украину ракетами Х-22. Так же этот самолет способен нести ядерное оружие, так что его потеря очень ощутима для оккупантов. Как считает он, атака на аэродром "Сольцы" должна войти в учебники истории.

"Этот эпизод войдет в учебники истории. Украинская команда разработала специализированный дрон, который способен в автоматическом режиме выполнить полет и уничтожать враждебные цели, — написал Дилан Малясов. — К сожалению, из-за условий войны нельзя называть имена разработчиков и инженеров и приводить более точные подробности о беспилотнике, но они знают о вашей благодарности".

По его информации, новый украинский дрон является сугубо отечественной разработкой и, что особенно важно, его программное обеспечение также украинское. У россиян нет никакого аналога такому аппарату, поскольку он основан на совершенно других принципах, нежели российские "Ланцеты" или иранские Shahed. Как отметил Дилан Малясов, беспилотник уничтожил несравнимо более дорогой самолет Ту-22М3.

Сгоревший Ту-22М3 после атаки беспилотника Фото: Facebook

Напомним, ранее сообщалось об ударе двух неизвестных беспилотников по аэродрому "Сольцы". Минобороны РФ сообщило об одном поврежденном самолете. Местные паблики пишут, что в результате пожара повреждены минимум два стратегических бомбардировщика. Российские войска потеряли по меньшей мере один из стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 в результате удара БПЛА по авиабазе "Сольцы", которая расположена в Новгородской области. Джозеф Демпси, научный сотрудник оборонного и военного анализа в Международном институте стратегических исследований, в Twitter опубликовал спутниковое фото.

Затем 21 августа стало известно, что российскую авиабазу "Шайковка" также атаковал беспилотник. По некоторым данным, падение БПЛА зафиксировали на территории аэродрома, образовав воронку. После этого вспыхнул пожар. На этой авиабазе находятся стратегические бомбардировщики Ту-22М3.