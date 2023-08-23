"Эффективное оружие": в Украине уже создали аналог российских дронов "Ланцет" — Федоров

Сейчас производители дорабатывают беспилотник, а Минцифры помогает им масштабировать производство.

Вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров, занимающийся вопросами дронов, утверждает, что украинские инженеры активно работают над созданием аналога самого опасного российского дрона-камикадзе "Ланцет". Об этом он сообщил во время своего интервью для проекта Pressing.

Глава Минцифры утверждает, что производители подобных дронов в Украине есть и они уже ведут активную разработку подобных БПЛА.

"Я не могу открыто говорить о всех деталях, но у нас есть производители, которые уже создали подобный продукт и мы сейчас занимаемся его масштабированием. У нас есть четкое видение, когда и сколько Украина получит дронов-камикадзе, подобных "Ланцету"", — сказал Михаил Федоров.

По его мнению, сегодня война переходит в систему координат "битвы инженеров", в технологичную войну. Но, по словам Михаила Федорова, все заявления российских оккупантов, что у них есть едва ли не сто тысяч "Ланцетов" – это просто пропаганда.

"Сегодня "Ланцеты" являются достаточно эффективным оружием. Мы анализируем статистику их применения Россией, это влияет на современную войну и то, как нам нужно защищать собственную бронированную технику", — добавил Федоров.

Изображение украинского дрона "Перун" Фото: Скриншот

"Я, конечно, не разведчик и не сотрудник ГУР, но использую аналитику из открытых источников по системе OSINT. Можно говорит, что оккупанты используют около сотни "Ланцетов" ежемесячно, не больше. Конечно, это огромная угроза, с которой нужно бороться, в том числе способами улучшения радиоэлектронной борьбы", — отмечает глава Минцифры.

В выпуске проекта Pressing автор Сергей Пейчев отметил, что на одном из украинских мероприятий, посвященных производству и разработке беспилотников, был анонсирован ударный дрон-камикадзе "Перун". Так же было сказано, что Украина активно работает над аналогом иранского дрона-камикадзе Shahed-136 с лета прошлого года. По крайней мере так заявил военный аналитик Тарас Чмут в соцсети X (бывший Twitter). А Михаил Федоров подчеркнул, что ВСУ получают все больше и больше дронов-камикадзе "Бобер", которые отметились в атаках на Москву.

Интервью Михаила Федорова о дронах

Ранее Фокус рассказывал, что в России создали конкурента Shahed-136. Предполагается, что загадочный беспилотник "Изделие 54" будут собирать в торговом центре, а производством займется семья бизнесменов, которые производят "Ланцеты".