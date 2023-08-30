Ориентируемся по елкам: летчики РФ жалуются на проблемы из-за борьбы с дронами ВСУ

На авиаторов из Подмосковья россияне постоянно пишут доносы в ФСБ, принимая маленькие самолеты за украинские дроны.

Из-за усиленных мер воздушной безопасности малая авиация Подмосковья страдает от постоянных перебоев с сигналом GPS, пишет сайт РБК. В руководстве аэродромов Щекино, Волосово, Нудоль и аэроклуба "Паралет" журналистам пожаловались на то, что из-за отсутствия спутниковых сигналов летчикам приходится буквально "ориентироваться по елкам", спускаться очень низко, что не безопасно.

"Сейчас наше авиационное сообщество вырабатывает технические решения для того, чтобы можно было ориентироваться по вышкам сотовой связи", — говорит президент Федерации авиации общего назначения России Сергей Минигулов.

Если свериться с данными международного сервиса GPSJam, который показывает качество приему спутниковых сигналов самолетов во всем мире, то можно заметить, что начиная с лета вся Москва и ближайшая область находятся в "красной зоне", что означает отсутствие навигации у пилотов. При этом на земле связь может быть стабильной.

Качество приема GPS-сигнала в Москве и Подмосковье у пилотов самолетов Фото: Скриншот

А еще каждый полет теперь нужно согласовывать со всеми ответственными службами: Росавиацией, Единой дежурной диспетчерской службой и полицией. Причем на аэродромы частенько с проверками приходят "люди в штатском". Все из-за настоящей истерии местных жителей, которые пишут доносы на любой замеченный в небе небольшой самолет или параплан. Людям сразу мерещится атака украинских беспилотников и они "кошмарят полицию", как выразился начальник аэроклуба "Паралет" Михаил Козьмин. После каждого обращения обитателей ближних сел полиции приходится проводить проверку на аэродромах и выяснять принадлежность летательных аппаратов. Представители ФСБ показывают пилотам отснятые очевидцами видео и просят опознать чей это самолет.

Кроме того, из-за работы систем ПВО для любительской авиации "урезали небо" — ограничили зону полетов. А если кто-то из пилотов задерживается в небе допоздна, то правоохранители начинают "жестко нервничать", говорит Михаил Козьмин.

Ранее Фокус сообщал, что Украина ударами дронов стала разрушать производство беспилотников Shahed в России. По словам военного эксперта, совсем необязательно атаковать завод в Елабуге, где собирают Shahed — достаточно оборвать цепочку поставок и лишить россиян энергии.

Так же мы рассказывали о самой масштабной атаке дронов на Россию: куда атаковали БПЛА и к чему это привело. За несколько часов беспилотным летательным аппаратам в разных уголках России удалось ударить по аэропорту, заводу по производству микроэлектроники, а также по перегонному трубопроводу.