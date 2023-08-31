"Умные" дроны V-BAT заставили летать роем: как военные будут их применять (видео)

Разработчики утверждают, что полностью внедрят искусственный интеллект в свои беспилотники уже в следующем году.

Трио дронов компании Shield AI под названием V-BAT успешно прошли полетные испытания в составе своеобразного "роя беспилотников", сообщает компания на своем официальном сайте. По словам компании, разработчики использовали свой программный автономный продукт под названием Hivemind ("Коллективный разум" или "Разум улья") для пилотирования дронов, который управляет ими на поле боя.

"Shield AI продемонстрировала пилотный проект Hivemind AI, запустив команду из трех V-BAT для мониторинга и наблюдения за симулированными лесными пожарами. Мультиагентная скоординированная группа провела миссии по обнаружению, идентификации, обнаружению и сообщению в сценарии непредвиденных обстоятельств с использованием приложений двойного назначения", — говорится на сайте компании.

Система Hivemind AI от Shield AI

В рамках испытаний три дрона работали совместно для обнаружения и идентификации лесного пожара, который был создан с помощью компьютерной симуляции. Конечно, дроны V-BAT будут использоваться не только для гражданских целей. Этими беспилотниками активно интересуется Пентагон, который очень заинтересован в том, чтобы эти БПЛА с искусственным интеллектом получили ВМС США. Военным очень нравится способность беспилотников работать в автономном режиме в небе при полном отсутствии GPS-сигнала.

Дроны V-BAT взлетают во время испытаний Фото: Shield AI Разработчики позируют с дронами V-BAT на испытаниях Фото: Shield AI

Дрон V-BAT работает по системе VTOL (вертикальный взлет и посадка), что позволяет беспилотники взлетать и садиться даже с кораблей. Дрон весит почти 60 кг вместе с топливом и максимальной полезной нагрузкой, которая, конечно, может состоять из различных оптических датчиков разведки. Справиться со сборкой БПЛА может команда из двух человек и это займет у них не более получаса. Так же этот VTOL оснащен системой автоматической идентификации (AIS) в качестве средства навигации и предотвращения столкновений.

Следующий год будет важным годом для компании Shield AI, поскольку инженеры собираются проработать не только взаимодействие искусственного интеллекта с дронами, но и взаимодействие искусственного интеллекта Hivemind AI с операторами.

Сборка и запуск V-BAT с корабля

По словам президента компании Бретта Дарси, Shield AI продолжит изучать, насколько оптимальна и удобна работа операторов в первой версии программного обеспечения с ИИ для управления и контроля под названием "V-BAT Commander". А еще Shield AI начала сотрудничать с компанией Kratos Defense & Security Solutions, которая является разработчиков дронов XQ-58 Valkyrie. Система искусственного интеллекта Shield AI должна помочь сделать эти беспилотники невидимыми для вражеских систем РЭБ.

Ранее Фокус сообщал, что США планируют закупить тысячи БПЛА с искусственным интеллектом. В США опасаются, что не смогут достигнуть преимущества в воздухе в потенциальной схватке с Китаем.