Несет бомбы Ghaem и ракеты Almas: над Украиной сбили уникальный иранский БПЛА Mohajer-6

Беспилотник может развивать скорость до 200 км/ч и находиться в воздухе до 12 часов.

Силы обороны Украины уничтожили редкий иранский ударный беспилотник Mohajer-6. Об этом сообщила пресс-служба Воздушного командования "Юг" в субботу, 2 сентября.

"2 сентября 2023 года силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" в Одесской области уничтожен разведывательно-ударный БпЛА "Mohajer-6", — говорится в сообщении.

Подробности операции, во время которой был уничтожен беспилотный летательный аппарат, военные не уточнили.

Беспилотник "Mohajer-6": чем он уникален

"Mohajer-6" — это иранский ударный беспилотник, который может развивать скорость до 200 км/ч, нести бомбы Ghaem и ракеты Almas.

За работу БПЛА отвечают микросхемы и чипы американских компаний Linear Technology Corporation, Texas Instruments и Xilinx. В последнем случае речь идет об устройствах Artix-7 и Spartan-6. А за обработку информации, получаемой аппаратом, в ответе декодер видеоданных и диджитайзер графической информации ADV7403 от Analog Devices из США. Камера, которая транслирует видео в режиме реального времени изготовлена по патентам RunCam Technology Co., Ltd. из Гонконга.

Технические характеристики БПЛА Mohajer-6

задачи — наблюдение, разведка и поиск цели;

размах крыльев — 10 м;

длинна — 5,67 м;

максимальная взлетная масса – 600 кг;

полезная нагрузка – 100 кг;

дальность полета – 200 км;

максимальная скорость – 200 км\ч;

нахождение в воздухе – 12 ч;

максимальная высота — 5,4 тыс. м.

Напомним, в начале июня в ВМС раскрыли детали уничтожения иранского Mohajer-6 над Черным морем. Еще в сентябре 2022 года украинский экипаж сбил дрон. Он упал в воду почти невредимым, поэтому украинские специалисты подробно изучили компоненты беспилотника.

Ранее СМИ писали также о том, что боевой дрон Mohajer-6 работает на двигателе австрийской компании Rotax. Дело в том, что поставка такого оборудования нарушает санкции ЕС против Ирана. Они запрещают поставки товаров двойного назначения в Иран и РФ.