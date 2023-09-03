Осенний бум: ВПК Украины резко увеличит производство дронов, – Резников

По словам главы Минобороны, украинские предприятия будут выпускать воздушные и надводные беспилотники. Запуск производства по новым правилам занял почти год.

Осенью этого года стоит ожидать существенного увеличения производства дронов в Украине. Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью "Укринформу".

Министр анонсировал увеличение производства различных типов дронов: летающих, плавающих, ползающих и прочих.

"Прошлой осенью мы это сделали, пока все это по новым правилам создавалось — это не быстро, год почти заняло. Но я думаю, этой осенью будет бум по производству различных украинских дронов…Дальше это будет развиваться в объемах", — добавил Резников.

По его словам, процесс упрощения процедуры для производства дронов длился почти год. Конкретных сроков изготовления дронов министр не сказал.

Напомним, что недавно украинские разведчики вместе с силами спецназа ликвидировали в Луганской области вражескую технику ударными дронами. Журнал Forbes подсчитал, что только за август этого года Силы обороны Украины уничтожили технику ВС РФ на 1,2 млрд долларов.

Российские военные стали бояться ударов дронами в тылу и придумывают разные способы, как сохранить технику. Так, на аэродроме Энгельс в Саратовской области они положили автошины на самолет Ту-95.