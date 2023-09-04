ГУР получит особые украинские дроны "Мара" за 2,8 млн: почему они нужны на фронте

Украинский комплекс для разведки, состоящий из нескольких компактных дронов, может летать очень низко и устойчив к системам РЭБ врага.

Благотворительный фонд "Вернись живым", который недавно отправил на фронт новые прицелы и программное обеспечение для стрельбы, предоставил Главному управлению разведки Министерства обороны Украины отечественные беспилотные комплексы "Мара". Об этом ведомство сообщило 4 сентября на своем Telegram-канале.

Подразделение аэроразведки ГУР получат сразу шесть беспилотников "Мара", три из них повысят эффективность разведки с воздуха, а еще три послужат заменой для техники, которая была потеряна во время боевых действий. Так же комплекс будет дополнен специальными антеннами для управления полетами. Оборудование обошлось благотворительному фонду в 2 827 639 грн.

Дроны "Мара" - полностью украинская разработка Фото: пресс-служба ГУР Минобороны В комплекс входит два дрона и станция управления Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Комплекс аэроразведки "Мара" — полностью украинская разработка. Дроны, входящие в состав комплекса, умеет летать очень низко, что помогает им эффективно выполнять разведывательные миссии в течение полутора часов и оставаться незамеченными для радаров российских оккупантов. При этом дроны очень устойчивы при порывистом ветре 20 метров секунду, а общий весь комплекса в 20 килограмм позволяет быстро доставить его пешим ходом в нужную точку на линии соприкосновения с врагом, без использования транспорта.

От фонда разведчики получили сразу 6 БПЛА Фото: пресс-служба ГУР Минобороны Система помещается в кейс и весит 20 кг Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

В состав комплекса "Мара" входит два разведывательных беспилотника, а так же наземная станция управления. Благодаря компактности систему можно быстро развернуть и собрать в специальный кейс, что придает комплексу особую мобильность и удобство работы.

Ранее стало известно, что фонд "Вернись живым" вооружил 118-ю бригаду ТрО 120-мм минометами. В рамках проекта "Длинные руки ТрО" каждая бригада получает по 6 минометов, дроны, рации и другое оборудование для функционирования батареи. А еще фонд приобрел для ВСУ вооружение на 4 млн евро для уже штурмующих или готовящихся к штурмовым действиям боевых бригад. Благодаря пожертвованиям украинцев фонд смог приобрести 1000 ручных противотанковых гранатометов 40-мм калибра. ATGL-L3 уже знаком бойцам ВСУ. Потому дополнительное обучение для военных не понадобится.