Будут бить оккупантов еще точнее: ВСУ передают новые прицелы и ПО для стрельбы

Стандартные прицелы для гранатометов Mk-19 позволяют бить только прямой наводкой, но теперь военные смогут точно стрелять из укрытий.

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В ближайшем будущем волонтеры фонда "Повернися живим" хотят поставить на фронт для украинских военных прицелы для американских гранатометов Mk-19, которые позволят им эффективнее поражать противника. Об этом сообщила пресс-служба фонда в четверг, 13 июля.

Прицелы предназначены для стрельбы с закрытых позиций (в этом случае гранатометчик ведет огонь по навесной траектории по цели, находящейся за пределами прямой видимости). Как объясняют сами украинские военные, у полученных от США гранатометов Mk-19 есть только прицел для прямой наводки. Это не совсем удобно и эффективно в реалиях ведущихся боевых действий.

Поэтому инструкторский отдел Фонда "Повернись живим" спроектировал по принципу артиллерийского прицела, который есть на гранатометах советского производства. В фонде говорят о том, что уже нашли производителей таких прицелов и даже протестировали их на Mk-19 в условиях, приближенных к боевым. Техника показала себя хорошо, и теперь волонтеры хотят снабдить прицелами 150 гранатометных расчетов.

Кроме того военных на фронте волонтеры хотят обеспечить планшетами с программным обеспечением ARMOR. С помощью них украинские бойцы смогут взаимодействовать с беспилотниками. Дроны в свою очередь помогут гранатометчику в условиях ограниченной видимости точно скоординировать огонь Mk-19.

Что известно об американском Mk-19

Это разработанный в США автоматически станковый ленточный гранатомет. Используются в боевых действиях еще с летних месяцев 1968 года.

Эта техника может производить как одиночные выстрелы, так и очереди. Управляется с помощью двух рукояток, которые размещены в части корпуса, находящейся сзади. Оружие работает с типами гранат, стандартными для вооруженных сил, входящих в блок НАТО. Конструкция гранатомета предусматривает установку на него ночного прицела AN/TVS-5.

Гранатомет Mk-19 активно используют военные в Израиле, Ираке, Иране, Польше, Китае, Турции и Швеции. В начале февраля 2022 года эти гранатометы от США получили и Вооруженные силы Украины.

Так выглядит и работает американский гранатомет Mk 19 Фото: "Армия Информ"

Напомним, в январе боец ВСУ рассказал о плюсах и минусах автоматических гранатометов Mk-19 и АГС-17. По словам гранатометчика Юрия, американский гранатомет почти вдвое тяжелее, но и из-за этого гораздо точнее, чем более легкий советский АГС-17.

А в мае 2022 года стало известно, что ВСУ применили против ВС РФ американские гранатометы MK-19 с ленточным питанием. Поставки автоматических гранатометов MK-19 в Украину широко не анонсировались. То, что США передали их Украине, выяснилось по натовскому классификатору на партии груза.