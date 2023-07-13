Битимуть окупантів ще точніше: ЗСУ передають нові приціли та ПЗ для стрільби

Стандартні приціли для гранатометів Mk-19 дають змогу бити тільки прямим наведенням, але тепер військові зможуть точно стріляти з укриттів.

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У найближчому майбутньому волонтери фонду "Повернись живим" хочуть поставити на фронт для українських військових приціли для американських гранатометів Mk-19, які дадуть їм змогу ефективніше вражати противника. Про це повідомила пресслужба фонду в четвер, 13 липня.

Приціли призначені для стрільби із закритих позицій (у цьому разі гранатометник веде вогонь за навісною траєкторією по цілі, яка перебуває за межами прямої видимості). Як пояснюють самі українські військові, в отриманих від США гранатометів Mk-19 є тільки приціл для прямого наведення. Це не зовсім зручно й ефективно в реаліях бойових дій, що ведуться.

Тому інструкторський відділ Фонду "Повернись живим" спроєктував за принципом артилерійського прицілу, який є на гранатометах радянського виробництва. У фонді говорять про те, що вже знайшли виробників таких прицілів і навіть протестували їх на Mk-19 в умовах, наближених до бойових. Техніка показала себе добре, і тепер волонтери хочуть забезпечити прицілами 150 гранатометних розрахунків.

Крім того, військових на фронті волонтери хочуть забезпечити планшетами з програмним забезпеченням ARMOR. За допомогою них українські бійці зможуть взаємодіяти з безпілотниками. Дрони зі свого боку допоможуть гранатометнику в умовах обмеженої видимості точно скоординувати вогонь Mk-19.

Що відомо про американський Mk-19

Це розроблений у США автоматично станковий стрічковий гранатомет. Використовуються в бойових діях ще з літніх місяців 1968 року.

Ця техніка може виробляти як поодинокі постріли, так і черги. Управляється за допомогою двох ручок, які розміщені в частині корпусу, що знаходиться позаду. Зброя працює з типами гранат, стандартними для збройних сил, що входять до блоку НАТО. Конструкція гранатомета передбачає встановлення на нього нічного прицілу AN/TVS-5.

Гранатомет Mk-19 активно використовують військові в Ізраїлі, Іраку, Ірані, Польщі, Китаї, Туреччині та Швеції. На початку лютого 2022 року ці гранатомети від США отримали й Збройні сили України.

Так виглядає і працює американський гранатомет Mk 19 Фото: "Армия Информ"

Нагадаємо, у січні боєць ЗСУ розповів про плюси і мінуси автоматичних гранатометів Mk-19 і АГС-17. За словами гранатометника Юрія, американський гранатомет майже вдвічі важчий, але й через це набагато точніший, ніж легший радянський АГС-17.

А в травні 2022 року стало відомо, що ЗСУ застосували проти ЗС РФ американські гранатомети MK-19 зі стрічковим живленням. Поставки автоматичних гранатометів MK-19 в Україну широко не анонсувалися. Те, що США передали їх Україні, з'ясувалося за натовським класифікатором на партії вантажу.