Mk-19 или АГС-17: боец ВСУ о плюсах и минусах автоматических гранатометов (видео)

По словам гранатометчика Юрия, американский гранатомет почти вдвое тяжелее, но и из-за этого гораздо точнее, чем более легкий советский АГС-17.

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Украинские военные в отражении российского вторжения используют широкий спектр вооружения. В частности, американские 40-мм гранатометы Mk19 и советские АГС-17. О достоинствах и недостатках обеих версий рассказал боец в репортаже "АрміяInform".

Боец роты огневой поддержки отдельного штурмового подразделения на Бахмутском направлении рассказал об особенностях применения автоматических гранатометов. По словам гранатометчика Юрия, каждое из вооружений имеет свои плюсы и минусы.

"К примеру, АГС-17 — легкий. Его 30-мм граната летит немножко дальше, но из-за того, что он легкий — подпрыгивает во время выстрела. Из-за этого разлет гранат большой. Нет нужной кучности", — говорит боец.

[ + – ] Mk19 на вооружении ВСУ

Вместе с тем у американского Mk19 проблем с кучностью нет. Штурмовики говорят, что они укладывают гранаты "прямо в амбразуру вражеского дота". Однако у него другая особенность — Mk19 почти в два раза тяжелее, чем советский АГС. Из-за этого нужно больше людей, чтобы его переносить.

Как на советские, так и американские гранатометы украинцы из диаспоры в США передали оптику и планки крепления для обоих гранатометов.

[ + – ] Mk19 имеет 40-мм гранату

В репортаже говорится, что украинские военные быстро освоили навесную стрельбу из Mk19 из закрытых позиций. Таким образом дальность стрельбы возрастает на 2 км. Для установки правильного угла бойцы используют электронный угломер, который купили в обычном строительном магазине.

"Для такой артиллерийской стрельбы нужен планшет с "Крапивой", компас и электронный угломер, который мы ставим на ствол. Они на магнитах. Устанавливаем угол и работаем", — объясняет Юрий.

[ + – ] Mk19 на базе пикапа для быстрой мобильной группы

Иностранное оружие, как говорят гранатометчики, существенно расширяют количество выполняемых задач:

заградительный огонь для сдерживания пехоты

удары по навесной территории из окопов и укрытий

создание мобильных огневых точек на пикапах

Напомним, гранатометы Mk19 США передали Украине 4 февраля 2022 года, незадолго до полномасштабного вторжения.

10 января в британской разведке заявили, что ВС РФ могли занять часть Соледара, но окружение Бахмута маловерятно.