Военный беспилотник США RQ-4 Global Hawk снова следит за РФ из Черного моря (карта)

Американский БПЛА 12 часов кружил над водами Черного моря в 140 км от Крыма спустя неделю после того, как его отогнали российские истребители.

Американский беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk 5 сентября заметили в акватории нейтрального воздушного пространства Черного моря. Об этом сообщает сервис FlightAware, который предоставляет данные о перемещении воздушных судов в режиме реального времени.

По данным сервиса, 4 сентября БПЛА с позывным FORTE10 вылетел из военно-морской авиабазы НАТО на Сицилии в 5:00 и около 12 часов совершал полет над акваторией Черного моря. В 17:00 он влетел в воздушное пространство Болгарии и вернулся в нейтральные воды. Беспилотник приближался на расстояние примерно 140 километров от Крыма.

Беспилотник США залетел в акваторию Черного моря и находился там около 12 часов Фото: Скриншот

Отметим, что в этом году RQ-4 Global Hawk не впервые залетает в воздушное пространство над Черным морем. 18 августа в 04:13 беспилотник с позывным FORTE10 вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии и проводил разведку над Черным морем на удалении 120-150 км от берегов Крыма.

28 августа над юго-западной частью акваторией Черного моря снова был зафиксирован Global Hawk, который направлялся в сторону границы РФ. Тогда россияне подняли два истребителя из состава дежурных сил ПВО. В результате ВВС США изменили направление полета и покинули районы ведение воздушной разведки.

Что известно о БПЛА RQ-4 Global Hawk

RQ-4 Global Hawk — стратегический разведывательный БПЛА США. Может летать на высоте до 18 тысяч метров и имеет дальность полета более 12 300 морских миль (примерно 23 тысячи километров). Задача такого БПЛА — вскрытие районов ПВО и сбор данных о том, как ВС России реагируют на боевые ситуации.

Беспилотник способен вести наблюдение днем и ночью с помощью оптико-электронных, инфракрасных, радиолокационных и радиоэлектронных датчиков. За сутки он может обследовать территорию площадью до 100 тыс. кв. км, летая со скоростью до 575 км/ч, а общая продолжительность работы аппарата без посадки составляет 30 ч.

Напомним, 17 марта 2023 года США запустили над Черным морем дрон RQ-4 Global Hawk после инцидента с MQ-9. Дрон взлетел с авиабазы "Сигонелла" в Италии и несколько часов кружил в воздушном пространстве Румынии, а затем направился в акваторию Черного моря. Он летел в сторону России, держась поближе к берегам Турции.

А 14 марта СМИ писали о том, что беспилотник RQ-4 Global Hawk появился над Сингапуром. Это был первый оперативный полет беспилотника такого класса с военным заданием за прошедшие два года.