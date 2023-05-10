Американский беспилотник RQ-4 Global Hawk следил за ситуацией над Сочи (фото)

БПЛА находился всего в 100 км от берегов российского побережья. Журналисты считают, что там может быть много потенциальных объектов для отслеживания.

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Разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk в последнее время сместил свой акцент в Черном море поближе к российской территории. Об этом сообщает The War Zone.

Беспилотник ВВС США заметили у российского побережья недалеко от Сочи и Новороссийска. Борт с позывным Forte 11 приблизился на расстояние 100 км (54 морских мили). В издании отмечают, что это необычный маршрут для американского БПЛА, который обычно находится в центральной части Черного моря.

Расстояние от БПЛА до Сочи

Пока объяснить логику действий американского разведывательного БПЛА в издании не могут. Потенциально там может находиться большое количество объектов для наблюдения. Приблизительно в то же время Королевские ВВС Великобритании RC-135W River Joint отслеживал за российскими объектами в оккупированном Крыму.

Работа БПЛА над Черным морем

После очереди конфликтных ситуаций над Черным морем с беспилотником и разведчиком авиация начала держаться подальше от оккупированного Крыма, однако продолжила мониторить ситуацию. Вместе с тем RQ-4 поднимается гораздо выше пилотируемых самолетов — более 18 000 метров. Поэтому российским летчикам будет сложно пытаться навредить беспилотнику.

Напомним, 17 марта после инцидента над Черным морем дрон RQ-4 после инцидента с MQ-9. Самолет находился недалеко от берегов Крыма и РФ.

6 марта СМИ сообщали, что сразу 5-6 стран собирают данные для ВСУ над Черным морем.