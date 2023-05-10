Американський безпілотник RQ-4 Global Hawk слідкував за ситуацією над Сочі (фото)

БПЛА знаходився усього за 100 км від берегів російського узбережжя. Журналісти вважають, що там може бути багато потенційних цілей.

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Розвідувальний безпілотник RQ-4 Global Hawk останнім часом змістив свій акцент у Чорному морі ближче до російської території. Про це повідомляє The War Zone.

Безпілотник ВПС США помітили біля російського узбережжя неподалік від Сочі та Новоросійську. Борт з позивним Forte 11 наблизився на відстань 100 км (54 морських милі). У виданні зазначають, що це незвичайний маршрут для американського БПЛА, який зазвичай знаходиться в центральній частині Чорного моря.

Відстань від БПЛА до Сочі

Наразі пояснити логіку дій американського розвідувального БПЛА у виданні не можуть. Потенційно там може бути велика кількість обʼєктів для спостерігання. Приблизно в той самий час Королівські ВПС Великої Британії RC-135W River Joint відстежував за російськими обʼєктами в окупованому Криму.

Робота БПЛА над Чорним морем

Після черги конфліктних ситуацій над Чорним морем з безпілотником та літаком-розвідником авіація почала триматися далі від окупованого Криму, однак продовжила моніторити ситуацію. Разом з тим RQ-4 підіймається набагато вище за пілотовані літаки — понад 18 000 метрів. Тому російським льотчикам буде доволі складно намагатися нашкодити безпілотнику.

Нагадаємо, 17 березня після інциденту над Чорним морем дрон RQ-4 після інциденту з MQ-9. Літак знаходився неподалік берегів Криму та РФ.

6 березня ЗМІ повідомляли, що одразу 5-6 країн збирають дані для ЗСУ над Чорним морем.