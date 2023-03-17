США запустили над Чорним морем дрон RQ-4 Global Hawk після інциденту з MQ-9

Військовий безпілотник злетів з авіабази НАТО в Італії та провів розвідку неподалік берегів Криму та Росії.

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Військово-повітряні сили США запустили над Чорним морем безпілотний літак RQ-4 Global Hawk із позивним FORTE10. Про це свідчать дані сервісу Flightradar24, який відстежує переміщення повітряного транспорту.

Дрон злетів з авіабази "Сігонелла" в Італії і декілька годин кружляв у повітряному просторі Румунії, а потім попрямував в акваторію Чорного моря. Він летів у бік Росії, тримаючись ближче до берегів Туреччини, і зробив декілька кіл навпроти російського міста Сочі, ймовірно, проводячи розвідку. На момент написання новини RQ-4 Global Hawk прямував у бік Румунії.

Маршрут безпілотника RQ-4 Global Hawk Фото: Скріншот

RQ-4 Global Hawk – це розвідувальний безпілотник виробництва Northrop Grumman (США), здатний вести спостереження вдень та вночі за допомогою оптико-електронних, інфрачервоних, радіолокаційних та радіоелектронних датчиків. За добу може обстежити територію площею до 100 тис. кв. км, літаючи зі швидкістю до 575 км/год, а загальна тривалість роботи апарату без посадки становить 30 год.

Варто зазначити, що декілька інших американських безпілотників піднялися у повітря над країнами Європи. Наприклад, ЕР-3Е Aries II (LK31) та Boeing RC-135W Rivet Joint (JAKE11) літали над Румунією, а Boeing E-3 Sentry (NOVA61) — над Польщею.

Шістнадцятого березня телеканал СNN із посиланням на офіційні джерела повідомив, що США відправили ще один безпілотник у район, де РФ збила MQ-9 Reaper. Дрон такої ж моделі має оглянути місце аварії та стежити за росіянами, які намагаються підняти уламки літального апарату. Американські військові переглядають маршрути своїх безпілотників, щоб звести до мінімуму загрозу зіткнення з силами ЗС РФ, які регулярно піднімають свої винищувачі над Чорним морем. Пентагон вирішив оцінити загальні переваги та ризики таких польотів, порівнявши потенційну цінність отриманих розвідданих із ймовірністю конфлікту з РФ. Деякі військові фахівці побоюються, що обмеження польотів БПЛА скоротить кількість розвідданих, пов'язаних з війною в Україні.

15 березня голова Пентагону Ллойд Остін запевнив, що США продовжать літати над Чорним морем навіть після інциденту з MQ-9 Reaper. Він додав, що Росія має безпечніше керувати літаками.