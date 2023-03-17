США запустили над Черным морем дрон RQ-4 Global Hawk после инцидента с MQ-9

Военный беспилотник взлетел с авиабазы НАТО в Италии и провел разведку недалеко от берегов Крыма и России.

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Военно-воздушные силы США запустили над Черным морем беспилотный самолет RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24, отслеживающего перемещение воздушного транспорта.

Дрон взлетел с авиабазы "Сигонелла" в Италии и несколько часов кружил в воздушном пространстве Румынии, а затем направился в акваторию Черного моря. Он летел в сторону России, держась поближе к берегам Турции, и совершил несколько кругов напротив российского города Сочи, вероятно, проводя разведку. На момент написания новости RQ-4 Global Hawk направлялся в сторону Румынии.

Маршрут беспилотника RQ-4 Global Hawk Фото: Скриншот

RQ-4 Global Hawk — это разведывательный беспилотник производства Northrop Grumman (США), способный вести наблюдение днем и ночью с помощью оптико-электронных, инфракрасных, радиолокационных и радиоэлектронных датчиков. За сутки он может обследовать территорию площадью до 100 тыс. кв. км, летая со скоростью до 575 км/ч, а общая продолжительность работы аппарата без посадки составляет 30 ч.

Стоит отметить, что несколько других американских беспилотников поднялись в воздух над странами Европы. К примеру ЕР-3Е Aries II (LK31) и Boeing RC-135W Rivet Joint (JAKE11) летали над Румынией, а Boeing E-3 Sentry (NOVA61) — над Польшей.

Шестнадцатого марта телеканал СNN со ссылкой на официальные источники сообщил, что США отправили еще один беспилотник в район, где РФ сбила MQ-9 Reaper. Дрон такой же модели должен осмотреть место крушения и следить за россиянами, которые пытаются поднять обломки летательного аппарата. Американские военные пересматривают маршруты своих беспилотников, чтобы свести к минимуму угрозу столкновения с силами ВС РФ, регулярно поднимающими свои истребители над Черным морем. Пентагон решил оценить общие преимущества и риски таких полетов, сравнив потенциальную ценность полученных разведданных с вероятностью конфликта с РФ. При этом некоторые военные специалисты опасаются, что ограничение полетов БПЛА сократит количество разведданных, связанных с войной в Украине.

15 марта глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что США продолжат летать над Черным морем даже после инцидента с MQ-9 Reaper. Он добавил, что Россия должна безопаснее управлять самолетами.