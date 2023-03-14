Беспилотник RQ-4 Global Hawk появился над Сингапуром: что он будет разведывать

Это первый оперативный полет беспилотника такого класса с военным заданием за прошедшие два года.

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Американский беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk был замечен на одной из авиабаз Сингапура, откуда он совершил своей первый полет за последние 2 года, сообщает Defense News. До этого момента RQ-4 Global Hawk летал над территорией страны только с презентационными миссиями на выставках в 2019 и 2022 гг.

В Минобороны Сингапура журналистам издания подтвердили, что появление беспилотника такого высокого класса осуществляется в рамках "Меморандума о взаимопонимании" между США и Сингапуром, однако других подробностей не предоставили. Военные только отметили, что полет RQ-4 Global Hawk "направлен на поддержание стабильности в регионе Индо-Тихоокеанском регионе".

Так же в пресс-службе военного ведомства Сингапура добавили, что присутствие дрона RQ-4 Global Hawk будет способствовать "укреплению отношений между партнерами по ASEAN". Это ассоциация десяти государств Юго-Восточной Азии, в которую входят Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам.

Военные эксперты отмечают, что, скорее всего, целью БПЛА RQ-4 Global Hawk будет сбор разведывательной информации о потенциальных угрозах для безопасности в этом регионе, ведь дрон создавался именно для таких целей.

Что известно о БПЛА RQ-4 Global Hawk

Это беспилотный самолет, который обеспечивает глобальную всепогодную разведку днем и ночью. Он был разработан компанией Northrop Grumman в конце 1990-х годов и изначально назывался Tier II+. Беспилотник может обследовать до 100 тыс. кв. км территории за день, используя оптико-электронные, инфракрасные, радиолокационные и радиоэлектронные датчики. Он может летать до 30 ч без посадки и достигать скорости до 575 км/ч.

Дрон RQ-4 Global Hawk используется ВВС США для поддержки совместных операций в мирное и военное время. Он также используется NASA и НАТО для научных и гуманитарных целей. Стоимость каждого самолета составляет около $131 млн.

Ранее Фокус писал, что в этом году выйдет игра про оператора дрона ВСУ – "Смерть с небес".