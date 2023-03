"Смерть с небес": в этом году выйдет игра про оператора дрона ВСУ (видео)

Игроки смогут выбирать разные типы БПЛА, — Predator, Reaper или Global Hawk, — имеющие различные характеристики и возможности.

Немецкая компания Lesser Evil Games начала на краудфандинговой площадке Kickstarter сбор на игру Death From Above ("Смерть с небес"). Разработчики известны тем, что в свое время трудились над такими игровыми хитами, как Spec Ops: The Line, Dead Island 2 и Anno 1800. Редакция Фокуса раскрывает подробности игрового проекта.

О чем игра Death From Above

Death From Above посвящена войне между Россией и Украиной. Примечательно, что команда разработчиков из Украины, Казахстана, Польши, Финляндии, Германии и Португалии правильно отмечает начало российской агрессии — с 2014 года после оккупации Крыма, а не исключительно с 24 февраля 2022 года, после открытого массированного наступления российских войск на территорию Украины.

В игре вам предлагается стать оператором дрона, с помощью которого вы будете уничтожать технику и живую силу российских оккупантов Фото: Lesser Evil Games

В игре вам предлагается стать оператором дрона, с помощью которого вы будете уничтожать технику и живую силу российских оккупантов, чтобы приблизить победу Украины над врагом. "Смерть с небес" не просто развлекает, но и образовывает. Она основана на реальных событиях и документальных материалах о конфликте на Донбассе, который продолжается до сих пор.

Игроки смогут выбирать разные типы БПЛА, такие как Predator, Reaper или Global Hawk, которые имеют различные характеристики и возможности. Игрокам предстоит выполнять различные миссии по поддержке украинских военных и добровольческих батальонов: разведка, наблюдение, бомбардировка или эвакуация. Игроки также могут переключаться между видом сверху, или от третьего лица, для лучшего контроля над своим БПЛА.

В Death From Above вам предстоит выполнять миссии в разных локациях Фото: Lesser Evil Games

Геймплей Death From Above

Если говорить подробнее об игровых миссиях в Death From Above, то пользователю придется управлять своим дроном, а при необходимости возвращаться его на позицию, чтобы пополнить запасы. Нужно будет углубляться на контролируемую врагом территорию для быстрого захвата боеприпасов, бомбить и уничтожать штабные лагеря, транспортные средства и военные склады. В задачи так же будут входить захват контрольных башен, чтобы восстанавливать линии связи, и патрулирование территорий.

Про популярный у российских мародеров "артефакт" разработчики тоже не забыли Фото: Lesser Evil Games

Не забыли разработчики и о самом главном "артефакте" любого российского оккупанта – о стиральных машинках. Вам, как оператору дрона, придется спасать ценное оборудование, отслеживая отставших от своего отряда российских мародеров и возвращать украденное.

Особенности игры Death From Above

Игра предлагает несколько режимов: одиночные кампании, кооперативные кампании или онлайн-мультиплеер. В одиночном кампании вы будете выполнять различные задания на разных локациях по всему миру: от Африки до Северной Кореи и, конечно же, на территории Украины. В ходе кооперативной кампании вы сможете объединиться с другим игроком или ИИ-напарником для выполнения миссий.

В игре Death From Above вы сможете выбирать из разных типов беспилотников, таких как квадрокоптеры, вертолеты или самолеты. Каждый БПЛА имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Вы также можете улучшать свои дроны с помощью разных модулей и оружия.

В игре Death From Above вы можете выбирать из разных типов беспилотников Фото: Lesser Evil Games

Разработчики отмечают, что "Смерть с небес" будет иметь реалистичную физику, а беспилотники получать повреждения от стрельбы врага или износа. Вы должны учитывать скорость, высоту, топливо и баллистику при управлении своим дроном, а так же уровень сигнала от оператора.

Важность игры для Украины и мира

Игра имеет не только игровой, но и социальный аспект. Разработчики хотят привлечь еще больше внимания мировой общественности к агрессии против Украины, а так же к проблеме нарушения прав человека и международного права в зоне конфликта.

Конечно же, основная цель игры – поддержка ВСУ и народа Украины. Поэтому студия Lesser Evil Games заявила, что после удачного сбора будет передавать 30% средств в фонды "Вернись живым" и "Армия дронов", а когда игра выйдет на самоокупаемость, то суммы отчислений будет увеличена до 70%.

Кроме того, игра также является частью проекта Digital Culture Warriors, который призван использовать цифровые технологии для распространения информации о глобальных конфликтах.

Как поддержать создателей Death From Above и где купить игру

Игра запланирована к выходу в конце 2023 года на ПК (Steam) и консолях (PlayStation 5 и Xbox Series X/S). Сейчас она находится на стадии краудфандинга на Kickstarter, где вы можете поддержать проект и получить разные награды. Проект уже собрал более $13 тыс. из $27 тыс. необходимых для успешного запуска. Вы также можете добавить Death From Above в свой список желаемого на Steam.

