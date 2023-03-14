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Диджитал

"Смерть с небес": в этом году выйдет игра про оператора дрона ВСУ (видео)

оператор дрона, Lesser Evil Games, игра Death From Above
Фото: Lesser Evil Games | Скриншот игры Death From Above

Игроки смогут выбирать разные типы БПЛА, — Predator, Reaper или Global Hawk, — имеющие различные характеристики и возможности.

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Немецкая компания Lesser Evil Games начала на краудфандинговой площадке Kickstarter сбор на игру Death From Above ("Смерть с небес"). Разработчики известны тем, что в свое время трудились над такими игровыми хитами, как Spec Ops: The Line, Dead Island 2 и Anno 1800. Редакция Фокуса раскрывает подробности игрового проекта.

О чем игра Death From Above

Death From Above посвящена войне между Россией и Украиной. Примечательно, что команда разработчиков из Украины, Казахстана, Польши, Финляндии, Германии и Португалии правильно отмечает начало российской агрессии — с 2014 года после оккупации Крыма, а не исключительно с 24 февраля 2022 года, после открытого массированного наступления российских войск на территорию Украины.

оператор дрона, Lesser Evil Games, игра Death From Above, геймплей Fullscreen
В игре вам предлагается стать оператором дрона, с помощью которого вы будете уничтожать технику и живую силу российских оккупантов
Фото: Lesser Evil Games

В игре вам предлагается стать оператором дрона, с помощью которого вы будете уничтожать технику и живую силу российских оккупантов, чтобы приблизить победу Украины над врагом. "Смерть с небес" не просто развлекает, но и образовывает. Она основана на реальных событиях и документальных материалах о конфликте на Донбассе, который продолжается до сих пор.

Игроки смогут выбирать разные типы БПЛА, такие как Predator, Reaper или Global Hawk, которые имеют различные характеристики и возможности. Игрокам предстоит выполнять различные миссии по поддержке украинских военных и добровольческих батальонов: разведка, наблюдение, бомбардировка или эвакуация. Игроки также могут переключаться между видом сверху, или от третьего лица, для лучшего контроля над своим БПЛА.

оператор дрона, Lesser Evil Games, игра Death From Above, геймплей Fullscreen
В Death From Above вам предстоит выполнять миссии в разных локациях
Фото: Lesser Evil Games

Геймплей Death From Above

Если говорить подробнее об игровых миссиях в Death From Above, то пользователю придется управлять своим дроном, а при необходимости возвращаться его на позицию, чтобы пополнить запасы. Нужно будет углубляться на контролируемую врагом территорию для быстрого захвата боеприпасов, бомбить и уничтожать штабные лагеря, транспортные средства и военные склады. В задачи так же будут входить захват контрольных башен, чтобы восстанавливать линии связи, и патрулирование территорий.

оператор дрона, Lesser Evil Games, игра Death From Above, геймплей Fullscreen
Про популярный у российских мародеров "артефакт" разработчики тоже не забыли
Фото: Lesser Evil Games

Не забыли разработчики и о самом главном "артефакте" любого российского оккупанта – о стиральных машинках. Вам, как оператору дрона, придется спасать ценное оборудование, отслеживая отставших от своего отряда российских мародеров и возвращать украденное.

Особенности игры Death From Above

Игра предлагает несколько режимов: одиночные кампании, кооперативные кампании или онлайн-мультиплеер. В одиночном кампании вы будете выполнять различные задания на разных локациях по всему миру: от Африки до Северной Кореи и, конечно же, на территории Украины. В ходе кооперативной кампании вы сможете объединиться с другим игроком или ИИ-напарником для выполнения миссий.

В игре Death From Above вы сможете выбирать из разных типов беспилотников, таких как квадрокоптеры, вертолеты или самолеты. Каждый БПЛА имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Вы также можете улучшать свои дроны с помощью разных модулей и оружия.

оператор дрона, Lesser Evil Games, игра Death From Above, геймплей Fullscreen
В игре Death From Above вы можете выбирать из разных типов беспилотников
Фото: Lesser Evil Games

Разработчики отмечают, что "Смерть с небес" будет иметь реалистичную физику, а беспилотники получать повреждения от стрельбы врага или износа. Вы должны учитывать скорость, высоту, топливо и баллистику при управлении своим дроном, а так же уровень сигнала от оператора.

Важность игры для Украины и мира

Игра имеет не только игровой, но и социальный аспект. Разработчики хотят привлечь еще больше внимания мировой общественности к агрессии против Украины, а так же к проблеме нарушения прав человека и международного права в зоне конфликта.

Конечно же, основная цель игры – поддержка ВСУ и народа Украины. Поэтому студия Lesser Evil Games заявила, что после удачного сбора будет передавать 30% средств в фонды "Вернись живым" и "Армия дронов", а когда игра выйдет на самоокупаемость, то суммы отчислений будет увеличена до 70%.

Кроме того, игра также является частью проекта Digital Culture Warriors, который призван использовать цифровые технологии для распространения информации о глобальных конфликтах.

Как поддержать создателей Death From Above и где купить игру

Игра запланирована к выходу в конце 2023 года на ПК (Steam) и консолях (PlayStation 5 и Xbox Series X/S). Сейчас она находится на стадии краудфандинга на Kickstarter, где вы можете поддержать проект и получить разные награды. Проект уже собрал более $13 тыс. из $27 тыс. необходимых для успешного запуска. Вы также можете добавить Death From Above в свой список желаемого на Steam.

Презентация проекта игры Death From Above

Ранее Фокус писал, что в Генштабе ВСУ показали защитников с украинским антидроновым ружьем Kvertus: что известно.