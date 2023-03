"Смерть з небес": цього року вийде гра про оператора дрону ЗСУ (відео)

Гравці зможуть вибирати різні типи БПЛА, Predator, Reaper або Global Hawk, що мають різні характеристики та можливості.

Німецька компанія Lesser Evil Games розпочала на краудфандинговому майданчику Kickstarter збір на гру Death From Above ("Смерть з небес"). Розробники відомі тим, що свого часу працювали над такими ігровими хітами як Spec Ops: The Line, Dead Island 2 і Anno 1800. Редакція Фокусу розкриває подробиці ігрового проєкту.

Про що гра Death From Above

Death From Above присвячена війні між Росією та Україною. Примітно, що команда розробників з України, Казахстану, Польщі, Фінляндії, Німеччини та Португалії правильно наголошує на початку російської агресії — з 2014 року після окупації Криму, а не виключно з 24 лютого 2022 року, після відкритого масованого наступу російських військ на територію України.

У грі вам пропонується стати оператором дрона, за допомогою якого ви знищуватимете техніку і живу силу російських окупантів. Фото: Lesser Evil Games

У грі вам пропонується стати оператором дрона, за допомогою якого ви знищуватимете техніку та живу силу російських окупантів, щоб наблизити перемогу України над ворогом. "Смерть із небес" не просто розважає, а й вчить. Вона ґрунтується на реальних подіях та документальних матеріалах про конфлікт на Донбасі, який триває досі.

Гравці зможуть вибирати різні типи БПЛА, такі як Predator, Reaper або Global Hawk, які мають різні характеристики та можливості. Гравцям належить виконувати різні місії щодо підтримки українських військових та добровольчих батальйонів: розвідка, спостереження, бомбардування чи евакуація. Гравці також можуть перемикатися між видом зверху або від третьої особи для кращого контролю над своїм БПЛА.

У Death From Above вам доведеться виконувати місії у різних локаціях Фото: Lesser Evil Games

Геймплей Death From Above

Якщо говорити докладніше про ігрові місії в Death From Above, то користувачеві доведеться керувати своїм дроном, а за необхідності повертатися на позицію, щоб поповнити запаси. Потрібно буде заглиблюватися на контрольовану ворогом територію для швидкого захоплення боєприпасів, бомбардувати та знищувати штабні табори, транспортні засоби та військові склади. У завдання також входитимуть захоплення контрольних веж, щоб відновлювати лінії зв'язку, і патрулювання територій.

Про популярний у російських мародерів "артефакт" розробники також не забули Фото: Lesser Evil Games

Не забули розробники і про найголовніший "артефакт" будь-якого російського окупанта — про пральні машинки. Вам, як оператору дрона, доведеться рятувати цінне обладнання, відстежуючи російських мародерів, що відстали від свого загону, і повертати вкрадене.

Особливості гри Death From Above

Гра пропонує кілька режимів: поодинокі кампанії, кооперативні кампанії чи онлайн-мультиплеєр. В одиночній кампанії ви виконуватимете різні завдання на різних локаціях по всьому світу: від Африки до Північної Кореї та, звичайно, на території України. Під час кооперативної кампанії ви зможете об'єднатися з іншим гравцем або ШІ-напарником для виконання місій.

У грі Death From Above ви зможете вибирати з різних типів безпілотників, таких як квадрокоптери, гелікоптери або літаки. Кожен БПЛА має свої особливості, переваги та недоліки. Ви також можете покращувати свої дрони за допомогою різних модулів та зброї.

У грі Death From Above ви можете вибирати з різних типів безпілотників Фото: Lesser Evil Games

Розробники зазначають, що "Смерть з небес" матиме реалістичну фізику, а безпілотники отримуватимуть ушкодження від стрілянини ворога чи зносу. Ви повинні враховувати швидкість, висоту, паливо та балістику при керуванні своїм дроном, а також рівень сигналу від оператора.

Важливість гри для України та світу

Гра має як ігровий, а й соціальний аспект. Розробники хочуть привернути ще більше уваги світової спільноти до агресії проти України, а також проблеми порушення прав людини та міжнародного права в зоні конфлікту.

Звичайно ж, основна мета гри — підтримка ЗСУ та народу України. Тому студія Lesser Evil Games заявила, що після вдалого збору передаватиме 30% коштів у фонди "Повернися живим" та "Армія дронів", а коли гра вийде на самоокупність, то сума відрахувань буде збільшена до 70%.

Крім того, гра також є частиною проєкту Digital Culture Warriors, який має використовувати цифрові технології для поширення інформації про глобальні конфлікти.

Як підтримати творців Death From Above та де купити гру

Гра запланована до виходу наприкінці 2023 року на ПК (Steam) та консолях (PlayStation 5 та Xbox Series X/S). Зараз вона знаходиться на стадії краудфандингу на Kickstarter, де ви можете підтримати проєкт та отримати різні нагороди. Проєкт уже зібрав понад $13 тис. із $27 тис. необхідних для успішного запуску. Ви також можете додати Death From Above до свого списку бажаного на Steam.

Презентація проєкту гри Death From Above

