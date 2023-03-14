Безпілотник RQ-4 Global Hawk з'явився над Сінгапуром: що він розвідуватиме

Це перший оперативний політ безпілотника такого класу з військовим завданням за два роки.

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Американського безпілотника-розвідника RQ-4 Global Hawk було помічено на одній з авіабаз Сінгапура, звідки він здійснив свій перший політ за останні 2 роки, повідомляє Defense News. До цього моменту RQ-4 Global Hawk літав над територією країни лише з презентаційними місіями на виставках у 2019 та 2022 роках.

У Міноборони Сінгапура журналістам видання підтвердили, що поява безпілотника такого високого класу здійснюється в межах "Меморандуму про взаєморозуміння" між США та Сінгапуром, проте інших подробиць не надали. Військові лише зазначили, що політ RQ-4 Global Hawk "спрямований на підтримку стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні".

Також у пресслужбі військового відомства Сінгапура додали, що присутність дрона RQ-4 Global Hawk сприятиме "зміцненню відносин між партнерами по ASEAN". Це асоціація десяти держав Південно-Східної Азії, до якої входять Бруней, Камбоджа, Індонезія, Лаос, Малайзія, М'янма, Філіппіни, Сінгапур, Таїланд та В'єтнам.

Військові експерти зазначають, що, швидше за все, метою БПЛА RQ-4 Global Hawk буде збирання розвідувальної інформації про потенційні загрози безпеці в цьому регіоні, адже дрон створювався саме для таких цілей.

Що відомо про БПЛА RQ-4 Global Hawk

Це безпілотний літак, який забезпечує глобальну всепогодну розвідку вдень та вночі. Він був розроблений компанією Northrop Grumman наприкінці 1990-х років і спочатку мав назву Tier II+. Безпілотник може обстежити до 100 тис. кв. км території за день, використовуючи оптико-електронні, інфрачервоні, радіолокаційні та радіоелектронні датчики. Він може літати до 30 год без посадки та досягати швидкості до 575 км/год.

Дрон RQ-4 Global Hawk використовується ВПС США для підтримки спільних операцій у мирний та воєнний час. Він також використовується NASA та НАТО для наукових та гуманітарних цілей. Вартість кожного літака становить близько $131 млн.

Раніше Фокус писав, що цього року вийде гра про оператора дрона ЗСУ — "Смерть із небес".