"Заставляют Путина принимать плохие решения": чего ВСУ добиваются, атакуя РФ дронами

По мнению советника Пентагона Рубена Джонсона, украинцы используют полезную стратегию, нанося удары по Москве и Черноморскому флоту РФ.

Украина нанесла сокрушительный и унизительный удар по военно-морскому флоту России успешным применением беспилотников. Об этом 5 сентября рассказал в интервью британскому изданию Express Рубен Джонсон, эксперт по безопасности и советник Министерства обороны США.

По его словам, в последние недели Киев активизировал удары по России с использованием БПЛА, стремясь получить как военное, так и психологическое преимущество над Москвой. За прошедшие годы украинская армия разработала военную доктрину, известную как "Рефлексивный контроль", которую также используют многие страны мира, в том числе и Запад.

Уничтожение крейсера "Москва" украинской ракетой "Нептун"

"Рефлексивный контроль — это когда вы предпринимаете неожиданные действия, которые заставляют вашего врага неосознанно принимать неверные решения, — объяснил эксперт. — Например, весьма неожиданным был удар ракетой "Нептун" по флагману ЧФ крейсеру "Москва".

Он обратил внимание, что перед ракетой украинские войска направили против крейсера несколько дронов, что заставило россиян развернуть все средства ПВО в их сторону. В итоге "Нептун" поразил "Москву" с противоположной стороны, откуда экипаж не ждал удара. "Это было мастерски", — подчеркнул советник Пентагона. По его мнению, Украина имеет около 28 различных моделей дронов, и в будущем они будут все чаще атаковать цели в России.

Военный аналитик подчеркивает, что такие неожиданные действия, как атака на Кремль или на Москва-Сити заставляют оккупантов действовать необдуманно, расшатывают их планы, вносят сумятицу. Конечно же, немалую роль играет психологический эффект на гражданское население страны-агрессора.

Подобные атаки украинских дронов бьют по имиджу Путина, считает эксперт Фото: скриншот

"Когда ВСУ бьет по зданиям в Москве, которые, кстати, являются правительственными зданиями в самой современной части Москвы, я отношу их к той же категории, что и удары по Керченскому мосту — и то, и другое для Владимира Путина проекты ради тщеславия и больно бьют по его эго ", — сказал Рубен Джонсон.

Удары БПЛА по Москве призваны оказать "огромное моральное воздействие" на украинцев и противоположный эффект на россиян. Эксперт отмечает, что российские системы радиоэлектронной борьбы были созданы для противодействия крупным дорогостоящим американским системам вооружений и, в меньшей степени могут противостоять дронам, которые запускает ВСУ.

Удары по Москва-Сити оказывают психологическое давление на россиян Фото: Скриншот

"Большая часть опыта в области радиоэлектронной борьбы и оборонной электроники, существовавшая в старом Советском Союзе, во многом базировалась в Украине, и украинцы знают все о возможностях и методах противостояния российским системам РЭБ, — подчеркивает Джонсон. — Наверное, нет никакой другой страны в мире, которая была бы лучше подготовлена ​​к разработке чего-то, что могло бы обойти русских в области радиоэлектронной борьбы".

Ранее Фокус рассказывал, что Путин настолько боится атак украинских дронов, что возле его резиденции в Подмосковье разместили ЗРГК "Панцирь С-1". ПВО предназначена для защиты малоразмерных объектов во время воздушных атак.