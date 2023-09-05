Половину бронетехники РФ уничтожают дроны ВСУ: эксперты подсчитали потери оккупантов

Всего за одну неделю украинские операторы беспилотников уничтожили 189 едини техники оккупантов. Больше всего досталось грузовикам и танкам.

За прошедшую неделю украинские операторы дронов нанесли огромный ущерб оккупантов точно уничтожая тяжелую и легкую технику россиян, а так же личный состав армии РФ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Минцифры Михаил Федоров. Он отметил, что эти результаты стали возможны благодаря наращиванию "Армии дронов" и огромному профессионализму всех украинских героев.

Как отмечает военный аналитик Defense Express, благодаря тому, что в представленной Федоровым таблице есть разбивка по пораженным целям, можно выделить процент потерь, которые наносят именно дроны-камикадзе. Эту статистику можно сравнить с данными Генерального штаба ВСУ, однако надо учитывать, что там используется формулировка "общие боевые потери противника", а в приведенной статистике Министерства цифровой трансформации использована формулировка "поражена", а поражение не всегда приводит к потере.

К тому же, следует не забывать, что Михаил Федоров приводит данные только по ротам БПЛА, т.е. отдельными воинскими подразделениями Сил обороны, которые занимаются именно атаками с помощью дронов. Другие подразделения также наносят удары беспилотниками по оккупантам, поэтому потери россиян могут быть гораздо больше.

Статистика уничтожения российских оккупантов дронами ВСУ за одну неделю Фото: Telegram/Федоров

Если брать все потери врага, то по данным ГШ ВСУ, с 28 августа по 4 сентября 2023 г. враг потерял 84 танков, 109 боевых бронированных машин, 208 артиллерийских систем, 13 РСЗО, 39 единиц специальной техники и 295 автомобилей, пишет Defense Express.

Если сравнить две статистики со всеми оговорками, то на долю дронов приходятся:

танки — 44%;

боевые бронированные машины — 57%;

артиллерийские системы — 20,1%;

РСЗО — 15,3%;

специальная техника — 2,5%;

автомобили — 22.77%.

Таким образом, на БПЛА разных типов: камикадзе и бомбардировщиков, приходится примерно половина от всей техники россиян. Эксперт Defense Express отмечает, что такая ситуация вполне объяснима. БПЛА позволяют поражать цели вне прямой видимости. Это делает их значительно эффективнее ПТРК, абсолютное большинство из которых могут атаковать цели только когда они появляются в прицеле. Использование именно дронов-камикадзе и дронов со сбросом так же имеет важный аспект, ведь именно такие дроны позволяют лучше поражать движущуюся технику врага, что гораздо сложно сделать артиллерии.

Общая статистика потерь оккупантов от Генштаба ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Среди интересного и то, что в статистике Министерства цифровой трансформации фигурирует и уязвленный личный состав, отмечает эксперт Defense Express. Эта отметка составляет 1,46% от всеобщих человеческих потерь РФ за тот же период. Последнее прямо указывает на то, что сфера использования дронов именно для ликвидации личного состава пока остается достаточно низкой, хотя потенциально достаточно эффективным средством.

Ранее Фокус сообщал, что украинский FPV-дрон подбил лучший танк ВС РФ "Прорыв". Один удар беспилотника-камикадзе вывел из строя дорогую машину оккупантов, которая ехала по оккупированной территории.