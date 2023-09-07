Военный билет и повестки через "Дію": в Минцифры прокомментировали заявление Умерова

Идея ввести электронные военные билеты в Украине стала неожиданностью для Министерства цифровой трансформации, однако оно готово сотрудничать с Минобороны в вопросе цифровизации украинской армии.

Глава Минобороны Рустем Умеров поставил перед своим министерством новые задачи по цифровизации армии, среди которых был и ввод электронного военного билета. Однако с Министерством цифровой трансформации этот вопрос не согласовывался, написал 7 сентября "Апостроф" со ссылкой на свои анонимные источники в ведомстве.

Будет ли электронный билет в "Діє"

"Данная идея принадлежит новому министру обороны Рустему Умерову, а значит, надо спрашивать у него: хочет ли Министерство обороны, что бы военный билет был в "Діє", — рассказал представитель Минцифры на правах анонимности.

Он отметил, что в четверг, 7 сентября, к ним в министерство уже обращались представители нескольких украинских СМИ с просьбой прокомментировать заявление Умерова о введении электронных военных билетов в Украине. Однако в профильном ведомстве сами не осведомлены об этой инициативе, так как она для всех "стала неожиданностью".

"Если Минобороны к нам обратится, если будет что-то определенное, то Михаил Федоров сделает официальное заявление", — заявил источник в Минцифры.

Электронный военный билет в Украине: что известно

Впервые об электронном военном билете заявил новый глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров, выступая 6 сентября на пленарном заседании Верховной Рады.

Министр обороны начал свое выступление с заявления о том, что аббревиатура ВВК (военно-врачебная комиссия) должна остаться в прошлом. Он также поставил перед своим ведомством новые задачи:

цифровизировать все процессы;

запустить единый реестр призывников;

оцифровать все процессы, которые это позволяют;

ввести электронный военный билет.

"Вся информация о воине должна быть в digital: электронный военный билет, цифровизация ВВК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных", – сказал Умеров.

По его словам, вопрос кибербезопасности — отдельный приоритет работы для министерства.

"Военные не должны тратить свое время на заполнение стопок ненужных бумаг. Например, от военных слышал, что каждый ротный ежедневно заполняет в среднем 11 журналов и другой документации. Это недопустимо для воюющей страны", — подчеркнул Умеров.

Когда введут электронный военный билет

Точных сроков, когда нововведение реализуют, глава Минобороны Рустем Умеров не назвал. Однако весь процесс цифровизации армии назвал приоритетным для работы своего ведомства.

Напомним, в начале апреля 2023 года глава Минцифры Михаил Федоров назвал условия для рассылки повесток в мессенджерах. По словам вице-премьера, сейчас технически невозможно рассылать повестки через Viber или Telegram, поскольку в Украине нет электронного реестра военнообязанных.

А 13 марта 2023 года в Минцифры отметили, что повестки через "Дію" не предусматриваются. Кроме того, глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что услуга по выдаче повесток может ударить по репутации бренда "Дії", которую Минцифры хочет сделать "лучшим сервисом для в мире".