Реестр призывников и е-военный билет: Умеров анонсировал цифровизацию Минобороны

По словам нового главы оборонного ведомства, ВВК в ее сегодняшнем виде должна остаться в прошлом. А единый реестр призывников исключит любые коррупционные риски.

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В Минобороны планируют ввести электронный военный билет, создать единый реестр призывников, а также цифровизировать ВВК. Об этом в среду, 6 сентября, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно планам, все процессы в рамках военно-врачебных комиссий (ВВК) должны быть реализованы в цифровом формате.

"ВВК — эта аббревиатура в сегодняшнем понимании должна остаться в прошлом, — сказал министр на пленарном заседании Верховной Рады. — Задача — цифровизировать все процессы, запустить единый реестр призывников, который исключит какие-либо коррупционные риски".

По словам Умерова, все, что можно перевести в электронный формат, нужно перевести. Все данные о конкретном военнослужащем должны быть в цифре — будь то военный билет, результаты ВВК, записи госпиталей, данные из электронного журнала или отчета для военных.

6 сентября депутаты Верховной Рады поддержали предложение президента Владимира Зеленского назначить Рустема Умерова новым министром обороны Украины.

Напомним, что в одном из первых заявлений Умерова уже в статусе главы Минобороны он сказал, что коррупционеры приравниваются к террористам.

Также сообщалось, что в Украине в течение трех недель собираются проверить все ВВК. Такое заявление 31 августа сделал омбудсмен Дмитрий Лубинец.