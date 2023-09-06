Коррупционеры приравниваются к террористам, с ними переговоров не будет, — Умеров

По словам Умерова, военные расходы увеличиваются с каждым днем. Так, Украине нужно более трех триллионов гривен каждый год. Из них 1,6 триллиона для сектора безопасности и обороны.

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Новый министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о своей нулевой толерантности к коррупции. По его словам, коррупционеров надо приравнять к террористам, с которыми не ведут переговоров, так как каждая украденная копейка – это жизнь и здоровье военнослужащих. Об этом он заявил во время своей речи перед Верховной Радой 6 сентября.

Умеров заявил, что военные расходы увеличиваются с каждым днем. Поэтому необходима мощная стратегия, которая поможет Украине победить. Так, стране нужно более трех триллионов гривен каждый год. Из них 1,6 триллиона для сектора безопасности и обороны

"Оборонные расходы увеличились более чем в шесть раз по сравнению с 2021 годом, а на ВСУ почти в 10 раз. Оборонный бюджет составляет треть ВВП – гигантская для любой экономики мира цифра", — заявил Умеров.

По словам нового министра обороны, до конца года Украине потребуется дополнительных 250 млрд грн на денежное обеспечение, но расходы продолжают расти.

Главным приоритетом, по словам Умерова, главным приоритетом является жизнь и достоинство украинских военных. Фокус должен быть сделан на наращивание возможностей и стратегическое планирование потребностей заранее.

"Все, что может производиться в Украине – должно производиться в Украине", — сказал он.

Кроме того, Умеров считает, что необходимо внедрить Базовую общевойсковую подготовку граждан еще до момента мобилизации. Для этого надо развернуть центры рекрутинга. Также армии необходима цифровизация.

"Вся информация о воине должна быть в диджитале: электронный военный билет, цифровизация ВВК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных", — отметил Умеров.

По его словам, в Украине должна быть создана эффективная система юстиции в армии, в которую войдут военная полиция, военная прокуратура и военные суда.

"Ноль толерантности и терпимости к коррупции. Каждая украденная гривна стоит жизни и безопасности наших воинов. В моей философии коррупционеры приравниваются к террористам. А с террористами никаких переговоров не ведут", — сказал Умеров.

Умеров заявил о нулевой толерантности к коррупции

По его словам, Агентства по закупкам должны работать по стандартам НАТО. План – создать реестр закупок, который будет открыт на следующий день после окончания военного положения. Будет создано отдельное Агентство по закупкам еды, оружия и одежды. Его деятельность будет прозрачным.

"Это вопрос чести", — сказал Умеров.

Также сообщалось, что политические эксперты отмечают отличную репутацию Умерова в Украине и среди западных партнеров. Сейчас в сфере его влияния переговоры с Турцией и Саудовской Аравией по освобождению украинских военнопленных.