"Сделают больно оккупантам". СБУ впервые показала секретные дроны "Морок" (фото)

Украинские беспилотники самолетного типа под названием "Морок" могут залетать в тыл противника на расстояние до 800 километров.

Спецназовцы Службы безопасности Украины готовят спецоперацию с применением дальнобойных дронов "Морок". Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале ведомства в пятницу, 8 сентября.

"Это будет очередной ответ врагу. С помощью этих дронов бойцы Центра специальных операций "А" СБУ, в частности из подразделения "Белый волк", сделают "больно" оккупантам, чтобы те быстрее покинули нашу землю", — сказал руководитель подразделения Олег Емец.

Известно, что ведомство планируют закупить 33 украинские дальнобойные беспилотники. На это понадобиться 60 млн грн. Дроны "Морок" выносливы и могут углубляться в тыл противника на расстояние до 800 километров.

Служба безопасности Украины также показала фотографии беспилотников, которые планирует использовать в предстоящей спецоперации. На них техника находиться в затемненном помещении, однако можно разглядеть, что "Морок" — это, скорее всего, дрон самолетного типа с обтекаемым корпусом.

СБУ показала новый дрон, который планирует задействовать в спецоперации Фото: СБУ СБУ показала новый дрон, который планирует задействовать в спецоперации

Напомним, в конце августа СМИ писали о том, что атаку на авиабазу "Сольцы"(РФ) мог совершить украинский беспилотник "Морок". По словам журналистов, возможности РФ в области ПВО и РЭБ заставляют украинскую разведку тщательно планировать каждую атаку БПЛА. Уже удалось разработать алгоритмы, которые работают.

Кроме того источники, которые близки к разработке "Морока" говорят, что их использовали во время ударов по Крыму. После ряда испытаний разработчики планируют активизировать серийное производство. Но в Украине есть несколько проблем: ресурсы для расширения производства, отсутствие единой закупочной структуры, бюрократия и приобретение деталей.