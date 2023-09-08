Австралия не причем: Курск атаковали картонные дроны из Украины (видео)

Дроны, разрабатывающиеся в Украине уже практически год, атакуют свои цели шариками из карбида вольфрама, который в несколько раз крепче стали.

Аэродром в Курске (РФ) атаковал не австралийские картонные БПЛА SYPAQ, а украинский дрон такого же типа. Об этом на правах анонимности рассказал разработчик беспилотников в интервью Телевидению Торонто.

По его словам, новые украинские картонные дроны разрабатываются уже около года и удар по Курску — далеко не первое их применение.

Что известно об украинских картонных дронах

Дроны созданы из авиационного картона с применением радиопрозрачных материалов и стелс-технологий, которые делают их практически невидимыми для радаров систем ПВО. Беспилотники оборудованы бесшумным электрическим мотором и могут преодолевать значительный расстояния. Кроме того на них не действуют системы РЭБ, так как в картонных беспилотниках не используется технология GPS.

Боевая часть состоит из тысячи шариков из карбида вольфрама, который вдвое тяжелее и в десятки раз крепче стали. Боеприпас взрывается над целью и засыпает ее этими шариками. По словам разработчика, против них не спасают ни противодроновые сетки, ни окопы. Не помогут и резиновые шины, по которым россияне начали укрывать свои самолеты.

Вот такие повреждения наносят металлу шарики из вольфрама, которыми украинский дрон и атакует цели Фото: Скриншот

Собеседник журналистов особо подчеркнул тот факт, что австралийские дроны SYPAQ, о которых после удара по Курску писала пресса, не имеют к этой операции никакого отношения. Во-первых, они не способны выполнять аналогичные задачи. Во-вторых, у военных Украины нет разрешения для использования австралийских технологий на территории РФ.

"Немного жалею, что не купил акции компании SYPAQ за несколько дней до нашего перфоманса. Но с Австралией этот самолет нет никакой связи", — сказал он.

Кроме того анонимный разработчик говорит, что производство на сегодня не способно производить сотни тысяч таких дронов. Но оно способно производить то количество, которе необходимое для эффективного применения "и даже больше".

Несколько ранее медиа сообщали о том, что картонные дроны, атаковавшие Курск, разработали в Украине. Успешные атаки в России несправедливо приписывают австралийским дронам Corvo PPDS, но украинцы сами делают боевые дроны, незаметные для ПВО и неуязвимые для РЭБ, говорят источники.

Напомним, 27 августа СМИ писали, какими дронами СБУ атаковала аэродром в Курске. Такой беспилотник может работать на электрическом двигателе и нести 4-5 кг груза и может использоваться как дрон-камикадзе.