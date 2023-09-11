Украинским школьникам бесплатно выдают ноутбуки: кто и как может их получить

До конца года Минобразования планирует передать украинским школам 40 тысяч ноутбуков, хотя в компьютерной технике нуждаются в разы больше учащихся.

Украинские школьники, в том числе и из малообеспеченных семей, могут бесплатно получить ноутбуки для учебы. Как это сделать объяснили в публикации на странице Министерства образования и науки Украины в Instagram.

В профильном министерстве объяснили, что сейчас в Украине 516 тысяч детей из самых уязвимых категорий и 82 тысячи учителей нуждаются в ноутбуках или планшетах для доступа к обучению. Поэтому до конца года в школы планируют передать еще 40 тысяч таких устройств для детей.

"Сейчас многие дети остаются не только без доступа к качественному образованию, но и без возможности узнать новую и интересную информацию или просто пообщаться с друзьями. Понимаем это и стараемся обеспечить комфорт для как можно большего количества детей", — говорят в Минобразования.

Как получить бесплатный ноутбук в Украине

Родителям школьника нужно будет принести в учебное заведение заявление о том, что ребенок нуждается в ноутбуке для учебы.

"Важно держать связь именно со своим учебным заведением, так как оно решает, кто именно получит компьютерную технику после того, как она попадет в школу. Минобразования не решает, кто именно получит гаджет и не может влиять на это решение", — объясняют в Министерстве образования и науки.

Отметим, что Минобразования также создало дашборд. С его помощью каждый может мониторить количество девайсов, которые передали в конкретные области, населенные пункты или учебные заведения. Судя по дашборду, сейчас уже отправили 132 011 ноутбуков в 12,341 учебных заведений по всей Украине.

Бесплатный компьютер для ребенка: кто имеет право получить

Социально незащищенным категория населения требуется помощь в первую очередь. Речь идет о:

малообеспеченных или многодетных семьях,

внутренне перемещенных детях,

детях с особенными образовательными потребностями;

детях с инвалидностью;

детях, которые лишены родительской опеки.

Дети из каких областей могут получить бесплатный ноутбук

В профильном министерстве говорят, что их прерогатива — области, в которых дистанционный тип обучения доминирующий. В частности это:

Черниговская;

Сумская;

Харьковская;

Луганская;

Донецкая;

Днепропетровская;

Запорожская;

Николаевская;

Херсонская;

Одесская области.

Ни один из этих регионов не имеет приоритета над другим и девайсы будут распространяться по учебным заведениям областей равномерно.

Карта отображает распределение ноутбуков по регионам Украины Фото: МОН

Как ноутбук попадет к ребенку

Юридические собственники девайсов — это образовательные учреждения. Департамент образования и науки ОВА получает ноутбуки после подписания актов приема-передачи с партнерами и распределяет гаджеты среди территориальных общин. А уже представители последних передают их школам.

В свою очередь школа или лицей передают ноутбуки учителям и ученикам, которые нуждаются в них больше всего, в пользование, как это раньше было с учебниками. Однако школы не имеют права передавать компьютеры тем ученикам, которые сейчас находятся за границей, хотя и продолжают обучаться онлайн в украинских учебных заведениях.

Что делать, если ноутбук поломался или потерялся

В этом случае родителям ребенка необходимо обратиться в учебное заведение, где учится школьник, так как именно школы или лицеи — собственники оборудования, то именно они должны обеспечивать ремонт ноутбука самостоятельно. Если же технику невозможно отремонтировать или ребенок ее потерял, в школе составляют специальный акт списания/ потери ноутбука.

Напомним, ранее в МОН рассказали, как начался учебный год в областях Украины. В некоторых регионах большинство школ перешло на дистанционную форму обучения.

Также мы писали о том, какие пять изменений ждут украинских школьников в этом учебном году. Сообщается, что учебный год продлится до 28 июня 2024 года. Дети будут изучать новый предмет "Защита Украины". Школы смогут определять формат обучения самостоятельно.