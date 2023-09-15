"Будет катастрофа": может ли Илон Маск отключить Starlink и чем это грозит ВСУ, — эксперты

В Украине — да и в целом мире — пока нет достойных альтернатив, ведь все другие системы уступают Starlink по массовости, удобству и цене.

Американского миллиардера Илона Маска, основателя космической компании SpaceX, обвинили в умышленной блокировке спутникового интернета Starlink возле Крыма, что помешало украинским военным операциям на оккупированном полуострове. Фокус поинтересовался у экспертов, чем Украине грозит отключение этой технологии связи и есть ли альтернативы.

Могут ли украинцам заблокировать Starlink?

Украинский военный специалист по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флэш" во время интервью признал, что риск блокировки интернета Starlink на территории Украины существует, поскольку это частная сеть и у нее есть частный владелец — это Илон Маск. Риск несколько снижает заинтересованность правительства США в помощи украинской армии. Возможно, в будущем желание заработать возьмет верх, и Украине придется за свой оплачивать услуги спутниковой связи Starlink за свой счет.

Украинский эксперт телекоммуникационного рынка Роман Химич в беседе с Фокусом напомнил, что каждые два-три месяца в адрес Илона Маска звучат новые обвинения в действиях, подрывающих усилия украинских войск на поле боя. Теперь к ним присоединились публичные подозрения в государственной измене и предательстве интересов США. Традиционно эти инциденты принято списывать на субъективные факторы, такие как эксцентричность Илона Маска и его нарциссизм, однако в итоге жители Украины не понимают важных объективных факторов, которые снова и снова вызывают напряжение вокруг Starlink.

Илона Маска заподозрили в государственной измене и предательстве интересов США Фото: CNN

"Начнем с того, что на сегодняшний день США являются безусловным лидером в части использования околоземного пространства. Как в гражданских, так и в военных целях, как в количественном, так и в качественном выражении. Ни КНР, ни, тем более Индия, ЕС или РФ не имеют даже близко сопоставимых возможностей и не будут их иметь ближайшие 3-5 лет", — отметил Роман Химич.

История об "отключении" Илоном Маском Starlink, из-за чего были сорваны украинские атаки на объекты в Крыму, впервые получил огласку зимой 2023 года. Роман Химич выделил ключевые моменты, которые тогда стали известны:

С самого начала войны SpaceX была категорически против использования Starlink в любых системах оружия, в том числе в ударных и разведывательных дронах. Чтобы заблокировать такую возможность, происходит автоматическое отключение терминалов, чья скорость и координаты позволяют предположить в них именно дрон.

Администрация президента США Джо Байдена была в курсе этих ограничений и, в целом, не возражала.

SpaceX утверждала, что донесла свою позицию до украинской стороны, поэтому не отвечает и не собирается отвечать за любые проблемы с украинскими дронами.

Эксперт предположил, что позиция SpaceX либо не была донесена до украинских властей и производителей дронов, либо была ими проигнорирована. Он обратил внимание на то, как выглядит уже второй год подряд трансфер западных военных технологий в Украину: сначала партнеры говорят, о неактуальной технологии для Украины, затем о слишком долгой передаче, но впоследствии очередная система поступает на вооружение ВСУ. Роман Химич считает, что сам Илон Маск не имеет чрезмерного влияния на спутниковую связь, но вместе с правительством США пытается избежать полноценной гонки вооружений в космической сфере. Озвученный недавно Илоном Маском аргумент, что на оккупированных территориях Starlink недоступен из-за антироссийских санкций и для активации доступа ему требуется разрешение Белого дома лишь подтверждает наличие противоречий.

Starlink, сугубо гражданский по своему замыслу и архитектуре проект, "выстрелил" как военный

"Я не вижу оснований говорить о том, что у Маска есть некое особое и чрезмерное влияние на Старлинк. То, что массовая аудитория, включая мало в чем разбирающихся политиков и дилеров мнений, воспринимает как произвол Маска, всего лишь отражение ситуации, заложником которой стал и сам Илон Маск, и правительство США, — считает Роман Химич. — "На сегодняшний день нет ни малейших оснований говорить о возможности блокировки Старлинк на территории Украины, подконтрольной законным властям. Даже с блокировкой украинских дронов, насколько можно судить, решение уже найдено. Правительство США приобрело в SpaceX несколько сотен комплектов Старлинк, на которые не распространяется действие этой блокировки".

Starlink является одной из "ценнейших жемчужин в космическом ожерелье", которое контролирует правительство США. Этот проект не имеет себе равных ни в количественном выражении (уже 5000 спутников на орбите), ни в части предоставляемых возможностей. И сам Илон Маск, и правительство США весьма серьезно относятся к потенциальным и актуальным рискам для Starlink и считают их устранение приоритетной задачей.

"Первопричина проблем, с которыми сталкивается SpaceX (управляющая компания) и которые обуславливают противоречивые шаги и высказывания Илона Маска — неожиданный для всех феноменальный успех Starlink на поле боя. Сугубо гражданский по своему замыслу и архитектуре проект "выстрелил" как военный. К этому не были да и не могли быть готовы ни Макс, ни SpaceX, ни администрация Байдена. Успешное применение Starlink создало ряд значимых рисков, на которые нет ответа ни у Маска, ни у правительства США", — добавил эксперт.

Главный риск — развертывание аналогичных решений другими глобальными игроками, в первую очередь Китаем. Имея собственную спутниковую группировку такого масштаба, КНР, с одной стороны, будет агрессивно конкурировать со Starlink на рынке коммерческих услуг, с другой стороны, у китайцев появится платформа для размещения средств РЭБ, специализированных на подавлении сигнала Starlink, GPS и других спутниковых систем США. Фактически речь идет о риске очередной гонки вооружений, на этот раз в космическом пространстве, и с абсолютно непредсказуемым для США результатом. Этот сценарий уже начал воплощаться в жизнь, поскольку КНР анонсировала планы создания собственного аналога Starlink.

Чем отключение Starlink грозит военным и мирным жителям?

Сергей Флэш напомнил, что с первого дня войны пытается подготовить украинцев к возможной блокировке Starlink. Речь идет даже не о том, что Илон Маск может полностью отключить свою связь, а о том, россияне в конце концов создадут рабочую систему радиоэлектронной борьбы, способную подавить спутники.

"Для РФ Starlink — тоже вызов, он им мешает, поэтому мы не знаем, над чем они работают. Россияне пытались подавить его, но у них это не получилось, потому в небе одновременно находится очень много спутников. Я уверен, такие работы продолжаются, возможно, наступит момент, когда они смогут, например, подавить 100-200 спутников в небе, оставив участки фронта без связи через Starlink. К этому надо морально готовиться. Я скажу сразу: для нас это будет катастрофа. Ведь не секрет, что у нас в армии все построено на Starlink — связь штабов, командований, все мыслимые и немыслимые коммуникации, любые технические решения, любая передача данных, информация", — объяснил эксперт.

Роман Химич тоже обеспокоен попытками россиян создать эффективные решения для подавления работы Starlink. По его информации, РФ планирует применять такие системы не только в зоне боевых действий в Украине, но также на своей территории и землях своих союзников.

"Такого рода технологии известны, и при наличии у россиян достаточных технических и организационных ресурсов могут быть воплощены в более или менее эффективных решениях. Фактически речь идет об угрозе блокировки сигнала Starlink в самых разных уголках планеты. Мало того, некоторые заявления россиян можно истолковать как предупреждение о намерении атаковать космические аппараты, чья деятельность будет рассматриваться как враждебная. Соответствующие технологии также имеются, быстро развиваются и становятся все более доступными", — рассказал специалист по телекоммуникациям.

С начала полномасштабной войны SpaceX поставила в Украину свыше 40 тысяч терминалов Starlink

Альтернативы Starlink для ВСУ

Как поделился Сергей Бескрестнов, от больших подразделений до малых подразделений у ВСУ есть запасной вариант спутниковой связи, который появился еще до Starlink и полномасштабного вторжения. Он до сих пор есть в украинских войсках и работает, не такой удобный и массовый, но закрывает основные узлы.

"По массовости ни одна система не может заменить Starlink, это просто технически невозможно, ведь мало кто может конкурировать с ним по емкости, по скорости и так далее", — подчеркнул военный связист.

Он также рассказал, что классическая система интернет-связи предусматривает принцип спутникового телевидения, когда антенна-тарелка направлена на один стационарный спутник. Тарелка большая, неудобная, ее нужно правильно настроить, и соединение сразу же пропадает, если сдвинуть ее хоть немного вправо или влево.

Cпутниковая связь Starlink повсеместно используется ВСУ Фото: dou.ua

"Вот такая у нас альтернатива, и такую же альтернативу сейчас применяют россияне. Starlink удобен тем, что любой солдат его развернет где-угодно, как-угодно, и он будет работать", — подытожил Сергей Флэш.

Роман Химич тоже разделяет такое мнение. По его словам, все известные альтернативы сильно уступают Starlink либо по функциональности и потребительских характеристиках, либо по цене. К примеру, в августе появилась информация, что шведская компания Satcube поставит в Украину свои терминалы для спутниковой связи. По информации эксперта, эта система предлагает значительно меньшую скорость загрузки и производятся сотнями в год, тогда как SpaceX с начала полномасштабной войны поставила в Украину свыше 40 тысяч терминалов Starlink.