Тайвань получит ракетные дроны JACKAL: смогут уничтожать вертолеты и танки Китая (видео)

Турецкие дроны JACKAL пригодятся армии, которой не хватает тяжелой техники и авиации, считают разработчики.

Министерство обороны Тайваня подписало контракт с турецкой компанией Flyby Technology на покупку беспилотников JACKAL, которые вооружены ракетницами для уничтожения танков и вертолетов. Соответствующую информацию опубликовал в своем LinkedIn генеральный директор и главный эксперт компании Flyby Technology Джон Паркер.

Подписание договора на поставку дронов JACKAL на Тайвань Фото: LinkedIn

Flyby Technology подписала соответствующее соглашение с правительством Тайваня в городе Тайпэй. Компания обязалась передать Вооруженным силам страны 160 беспилотников JACKAL,

Как пишет портал "Мілітарний" могут использоваться как для разведки, так и для уничтожения наземных и воздушных целей. БПЛА JACKAL является квадрокоптером с системой вертикального взлета и посадки (VTOL). Благодаря продуманной конструкции на дрон можно установить многоцелевые ракеты LMM Martket для уничтожения наземных и воздушных целей. Ракета LMM весом 13 кг и дальностью полета 6 км способна обнаруживать дальность цели лазерным дальномером.

Ранее генеральный директор Flyby Technology Джон Паркер обратил внимание, что многие страны не могут позволить себе ударные вертолеты или скоростные реактивные боевые самолеты. А если оснастить такие армии подобными беспилотниками, то они не уступят по боевым возможностям танкам и вертолетам. Кроме того, военные могут постоянно модернизировать дрон, устанавливая на эту платформу разное оборудование. К тому же, такой беспилотник может взлетать в скрытых местах: в лесу или среди застройки в населенном пункте.

"Война — это победа, и JACKAL создан военными для этой цели. Дни пилота-истребителя в кабине сочтены, и я понимаю, что меня, возможно, не полюбят за то, что я уничтожил себе подобных. Но будущее военных действий меняется, и JACKAL является частью этого будущего как настоящий многоцелевой штурмовик. Мы хотим сделать JACKAL флагманским продуктом, создающим безопасные рабочие места в Великобритании и способствуя новому будущему британской аэрокосмической и оборонной промышленности", — заявил генеральный директор Flyby Technology Джон Паркер.

Ранее Фокус сообщал, что Boeing показала первый военный дрон MQ-25 Stingray. Беспилотник перешел к статическим испытаниям.